Sunt șase sărbători cu cruce roșie în aprilie 2026. Calendar ortodox complet

Publicat la 17:49 30 Mar 2026 Modificat la 17:49 30 Mar 2026

Interiorul Catedralei Naționale din București. Sursa foto: Basilica.ro

Luna 2026 aprilie aduce unele dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox, iar sărbătorile includ atât praznice majore, cât și zile de post și tradiții respectate de credincioși. În această perioadă, sunt marcate 6 sărbători cu cruce roșie, dar și numeroase zile cu cruce neagră.

Cele 6 sărbători cu cruce roșie din aprilie 2026

În calendarul ortodox din aprilie 2026 sunt evidențiate următoarele sărbători cu cruce roșie:

5 aprilie – Floriile

12 aprilie – Paștele

13 aprilie – A doua zi de Paște

14 aprilie – A treia zi de Paște

17 aprilie – Izvorul Tămăduirii

23 aprilie – Sfântul Gheorghe

Acestea sunt cele mai importante sărbători ale lunii, multe dintre ele fiind și zile nelucrătoare.

Sunt și peste 20 de sărbători cu cruce neagră

Pe lângă marile praznice, luna aprilie 2026 cuprinde peste 20 de sărbători cu cruce neagră, dedicate sfinților pomeniți zilnic în calendarul ortodox.

Aceste zile nu sunt libere legale, însă au o semnificație religioasă importantă, fiind marcate prin participarea la slujbe și respectarea tradițiilor.

1 aprilie – Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie

2 aprilie – Sf. Cuv. Tit; Sf. Mc. Amfian și Edesie

3 aprilie – Sf. Cuv. Nichita Mărt. și Ilirie

4 aprilie – Sf. Cuv. Iosif Imnograful; Gheorghe din Maleon și Zosima

6 aprilie – Sf. și Marea Luni; Sf. Sfințit Mc. Irineu etc.

7 aprilie – Sf. și Marea Marți; Sf. Mc. Caliopie; Sf. Ier. Gheorghe Mărt.

8 aprilie – Sf. și Marea Miercuri; Sf. Ap. Irodion și alții

9 aprilie – Sf. și Marea Joi; Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sf. Cuv. Vadim

10 aprilie – Sf. și Marea Vineri; Sf. Mc. Terentie, Pompei, African, Maxim și Dima

11 aprilie – Sf. și Marea Sâmbătă; Sf. Ier. Calinic de la Cernica; Sf. Sfințit Mc. Antipa

15 aprilie – Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim; Sf. Mc. Crescent

16 aprilie – Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina și Hionia

18 aprilie – Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul

20 aprilie – Sf. Ier. Teotim, ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina

21 aprilie – Sf. Sfințit Mc. Ianuarie, ep. de Benevent; Sf. Mc. Teodor din Perga; Sf. Mc. Alexandra

22 aprilie – Sf. Ier. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei

24 aprilie – Sf. Ier. Mărt. Ilie Iorest; Sava Brancovici și Simion Ștefan; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureș; Sf. Mc. Pasicrat și Valentin; Sf. Cuv. Elisabeta

25 aprilie – Sf. Ap. și Ev. Marcu; Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

27 aprilie – Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului, ep. Ierusalimului

28 aprilie – Sf. Ap. Iason și Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

Zile de post în aprilie 2026

Aprilie 2026 include finalul Postului Paștelui și Săptămâna Mare, cea mai aspră perioadă de post din an.

Zilele de post sunt:

1–3 aprilie (post obișnuit)

6–11 aprilie (Săptămâna Mare, cu restricții stricte)

10 aprilie – Vinerea Mare (post negru)

După Paștele (12 aprilie), urmează Săptămâna Luminată, când nu se postește deloc. Ulterior, se revine la postul obișnuit în zilele de miercuri și vineri, cu dezlegări în anumite date.

Calendar ortodox complet

Luna aprilie 2026 este una dintre cele mai importante din an din punct de vedere religios, fiind dominată de perioada Paștelui și de sărbătorile care urmează acestuia.

1 aprilie – Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (post)

2 aprilie – Sf. Cuv. Tit; Sf. Mc. Amfian și Edesie (post)

3 aprilie – Sf. Cuv. Nichita Mărt. (post)

4 aprilie – Sf. Cuv. Iosif Imnograful (Sâmbăta lui Lazăr) (dezlegare la ulei și vin)

5 aprilie – Floriile (dezlegare la pește)

6 aprilie – Sfânta și Marea Luni

7 aprilie – Sfânta și Marea Marți

8 aprilie – Sfânta și Marea Miercuri

9 aprilie – Sfânta și Marea Joi (dezlegare la ulei și vin)

10 aprilie – Sfânta și Marea Vineri (post negru)

11 aprilie – Sfânta și Marea Sâmbătă (dezlegare la ulei și vin)

12 aprilie – Paștele

13 aprilie – A doua zi de Paște

14 aprilie – A treia zi de Paște

15 aprilie – Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim

16 aprilie – Sf. Mc. Agapia, Irina și Hionia

17 aprilie – Izvorul Tămăduirii

18 aprilie – Sf. Cuv. Ioan

19 aprilie – Duminica Tomii

20 aprilie – Sf. Ier. Teotim; Sf. Cuv. Teodor

21 aprilie – Sf. Mc. Ianuarie

22 aprilie – Sf. Ier. Teodor Sicheotul (dezlegare la pește)

23 aprilie – Sfântul Gheorghe

24 aprilie – Sf. Ier. Ilie Iorest și alții

25 aprilie – Sf. Ap. și Ev. Marcu

26 aprilie – Duminica Mironosițelor

27 aprilie – Sf. Simeon

28 aprilie – Sf. Ap. Iason și Sosipatru

29 aprilie – Sf. 9 Mc. din Cizic (dezlegare la pește)

30 aprilie – Sf. Ap. Iacob