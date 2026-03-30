Sunt șase sărbători cu cruce roșie în aprilie 2026. Calendar ortodox complet

Luna 2026 aprilie aduce unele dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox, iar sărbătorile includ atât praznice majore, cât și zile de post și tradiții respectate de credincioși. În această perioadă, sunt marcate 6 sărbători cu cruce roșie, dar și numeroase zile cu cruce neagră.
Cele 6 sărbători cu cruce roșie din aprilie 2026
În calendarul ortodox din aprilie 2026 sunt evidențiate următoarele sărbători cu cruce roșie:
- 5 aprilie – Floriile
- 12 aprilie – Paștele
- 13 aprilie – A doua zi de Paște
- 14 aprilie – A treia zi de Paște
- 17 aprilie – Izvorul Tămăduirii
- 23 aprilie – Sfântul Gheorghe
Acestea sunt cele mai importante sărbători ale lunii, multe dintre ele fiind și zile nelucrătoare.
Sunt și peste 20 de sărbători cu cruce neagră
Pe lângă marile praznice, luna aprilie 2026 cuprinde peste 20 de sărbători cu cruce neagră, dedicate sfinților pomeniți zilnic în calendarul ortodox.
Aceste zile nu sunt libere legale, însă au o semnificație religioasă importantă, fiind marcate prin participarea la slujbe și respectarea tradițiilor.
Zile de post în aprilie 2026
Aprilie 2026 include finalul Postului Paștelui și Săptămâna Mare, cea mai aspră perioadă de post din an.
Zilele de post sunt:
- 1–3 aprilie (post obișnuit)
- 6–11 aprilie (Săptămâna Mare, cu restricții stricte)
- 10 aprilie – Vinerea Mare (post negru)
După Paștele (12 aprilie), urmează Săptămâna Luminată, când nu se postește deloc. Ulterior, se revine la postul obișnuit în zilele de miercuri și vineri, cu dezlegări în anumite date.
Calendar ortodox complet
Luna aprilie 2026 este una dintre cele mai importante din an din punct de vedere religios, fiind dominată de perioada Paștelui și de sărbătorile care urmează acestuia.
- 1 aprilie – Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (post)
- 2 aprilie – Sf. Cuv. Tit; Sf. Mc. Amfian și Edesie (post)
- 3 aprilie – Sf. Cuv. Nichita Mărt. (post)
- 4 aprilie – Sf. Cuv. Iosif Imnograful (Sâmbăta lui Lazăr) (dezlegare la ulei și vin)
- 5 aprilie – Floriile (dezlegare la pește)
- 6 aprilie – Sfânta și Marea Luni
- 7 aprilie – Sfânta și Marea Marți
- 8 aprilie – Sfânta și Marea Miercuri
- 9 aprilie – Sfânta și Marea Joi (dezlegare la ulei și vin)
- 10 aprilie – Sfânta și Marea Vineri (post negru)
- 11 aprilie – Sfânta și Marea Sâmbătă (dezlegare la ulei și vin)
- 12 aprilie – Paștele
- 13 aprilie – A doua zi de Paște
- 14 aprilie – A treia zi de Paște
- 15 aprilie – Sf. Ap. Aristarh, Pud și Trofim
- 16 aprilie – Sf. Mc. Agapia, Irina și Hionia
- 17 aprilie – Izvorul Tămăduirii
- 18 aprilie – Sf. Cuv. Ioan
- 19 aprilie – Duminica Tomii
- 20 aprilie – Sf. Ier. Teotim; Sf. Cuv. Teodor
- 21 aprilie – Sf. Mc. Ianuarie
- 22 aprilie – Sf. Ier. Teodor Sicheotul (dezlegare la pește)
- 23 aprilie – Sfântul Gheorghe
- 24 aprilie – Sf. Ier. Ilie Iorest și alții
- 25 aprilie – Sf. Ap. și Ev. Marcu
- 26 aprilie – Duminica Mironosițelor
- 27 aprilie – Sf. Simeon
- 28 aprilie – Sf. Ap. Iason și Sosipatru
- 29 aprilie – Sf. 9 Mc. din Cizic (dezlegare la pește)
- 30 aprilie – Sf. Ap. Iacob