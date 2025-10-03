Restricţii temporare de circulaţie în centrul Capitalei pentru lucrările de la planşeul Unirii. De când vor fi impuse

Vor fi impuse din nou restricții de circulație în centrul Capitalei pentru lucrările la planșeul Unirii / FOTO: Facebook - Daniel Băluță

Brigada Rutieră a anunțat că, de luni, 6 octombrie, de la ora 6:00, circulația va fi restricționată temporar în Piața Unirii. Măsura este necesară pentru reabilitarea și consolidarea planșeului Unirii.

Astfel, va fi restricţionată circulaţia vehiculelor pe zona traversului adiacent Fântânii Centrale din Piaţa Unirii, pe bulevardul Unirii dinspre bulevardul Mircea Vodă către Piaţa Constituţiei, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

În acest context, Brigada Rutieră le recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri.

De asemenea, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat în urmă cu aproximativ patru săptămâni că lucrările la planşeul Unirii sunt în grafic, ba chiar „într-un uşor avans”

„Această lucrare din Piaţa Unirii e una complexă şi are mai multe componente. (...) Pentru planşeu lucrurile se derulează. Pentru următoarea etapă, cea a pasajului, am discutat cu factorii responsabili vă informez că există şi finanţare şi disponibilitate pentru a rezolva această problemă”, a subliniat Daniel Băluţă.

Reamintim că, în data de 14 octombrie 2024, a izbucnit un scandal pe tema lucrărilor la planșeul Unirii. Primarul Sectorului 4 anunțase că au început lucrările de refacere a planșeului din Piața Unirii, deși cu două săptămâni înainte spunea că va ceda proiectul la PMB.

În urma acestei decizii, Nicușor Dan a mers pe șantier să demoleze gardurile, dar Poliția Locală a Sectorului 4 s-a opus.

Seara, fostul primar general a revenit cu buldozerele, iar Poliția Capitalei și Jandarmeria au spus că doar instanța poate decide cine are dreptate. În final, fostul premier Marcel Ciolacu le-a cerut celor doi să încheie polemica și să discute, iar Băluță a strâns gardurile.