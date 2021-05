Reuniune de negociere cu Comisia Europeană privind Programele Operaționale Regionale din perspectiva Obiectivului de Politică 2 – o Europă mai verde

La reuniune au participat, alături de reprezentanții MIPE, reprezentanți ai MDLPA și ai agențiilor de dezvoltare regională, potrivit unui comunicat al Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Reuniunea s-a desfășurat în contextul observațiilor Comisiei privind programele regionale și al exercițiului general pe care îl desfășurăm în prezent, anume asigurarea complementarităților și sinergiilor pentru domeniile vizate de Obiectivul de Politică 2 care se regăsesc în programele regionale, respectiv eficiența energetică în clădiri publice și rezidențiale, infrastructura verde și mobilitatea urbană.

Dialogul tehnic între părți a fost unul deschis, discutându-se aspectele generale privind acțiunile care urmează a fi finanțate și propunerile de modificare a programelor regionale pentru domeniile precizate mai sus.

În viitorul apropiat se vor organiza reuniuni punctuale pe fiecare program operațional regional în parte pentru detalierea aspectelor comune negociate azi în fiecare document de programare elaborat pentru fiecare regiune în parte.

„Înaintăm pe toate planurile care vizează programarea noilor instrumente financiare. Am dat asigurări că dialogul cu Comisia Europeană este unul continuu, inclusiv pe programele operaționale, nu doar pe PNRR și ne ținem de cuvânt. Puțin mai devreme am încheiat o primă discuție pe marginea domeniilor de finanțare aferente Obiectivelor de Politică, reprezentanții DG Regio evidențiind progresele semnificative înregistrate în definitivarea Programelor Operaționale Regionale, totodată oferindu-ne și orientările necesare acolo unde mai avem încă de lucru. Săptămâna viitoare vor avea loc, în același format, COM, MIPE, ADR-uri, MDLPA, alte 2 runde de discuții pentru restul obiectivelor de politică aferente Programelor Operaționale Regionale.

Suntem în grafic, atât față de propriul calendar dar și față de stadiul celorlalte state membre, și în așteptarea aprobării la nivelul UE a cadrului de reglementare, prezumat pentru finalul lunii iunie, astfel ca, imediat după, să și putem formaliza procesul de programare pentru perioada 2021-2027”, a declarat Marius Vasiliu, secretar de stat în cadrul MIPE.

