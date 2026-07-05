Rezultate Loto 6/49 de duminică, 5 iulie. Numerele extrase și premiile puse în joc

1 minut de citit Publicat la 20:12 05 Iul 2026 Modificat la 20:14 05 Iul 2026

Următoarele extrageri vor avea loc joi, 9 iulie.

Loteria Română a organizat duminică, 5 iulie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Reportul la categoria principală, Loto 6/49, este de peste 7 milioane de euro. Ultima dată când cineva a câștigat premiul cel mare a fost în noiembrie 2025.

La tragerile loto de joi, 2 iulie, Loteria Romana a acordat peste 18.600 de câștiguri în valoare totală de peste 1,7 milioane de lei.

Reportul la Loto 6/49 este de 37.729.866,80 milioane de lei (aproximativ 7,02 milioane de euro).

Următoarele extrageri vor avea loc joi, 9 iulie.

Rezultate LOTO din 5 iulie 2026:

Loto 6 din 49: 19, 36, 5, 43, 26, 46;

19, 36, 5, 43, 26, 46; Joker: 19, 8, 21, 40, 45 + 13;

19, 8, 21, 40, 45 + 13; Loto 5 din 40: 16, 8, 40, 20, 7, 1;

16, 8, 40, 20, 7, 1; Noroc: 6 2 3 1 3 1 3;

6 2 3 1 3 1 3; Noroc Plus: 1 1 5 4 3 0;

1 1 5 4 3 0; Super Noroc: 7 0 4 7 6 0;

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,72 milioane de lei (peste 7,02 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,10 milioane de lei (peste 1,35 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,20 milioane de lei (peste 230.900 de euro) si la categoria a II-a este in joc un report în valoare de peste 252.900 de lei (peste 48.300 de euro).

La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 372.500 de lei (peste 71.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 217.000 de lei (peste 41.400 de euro).

La Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 312.800 de lei (peste 59.700 de euro).