REZULTATE LOTO, 7 aprilie. Numere NĂUCITOARE la LOTO 6/49

LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. 4 2 8 5 25 14

Loto 5 din 40 din 7 aprilie 2019. 37 19 34 29 21 22

Joker din 7 aprilie 2019: 29 21 34 1 39 +2

Noroc 2 7 0 5 0 1 4

Super Noroc 3 5 0 3 3 7

Noroc Plus 2 3 4 9 4 0

LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. Un report în valoare de peste 3,6 de milioane de euro, respectiv 17,1 milioane de lei, se înregistrează la Loto 6/49, categoria I, în timp ce, la Joker, este în joc un report cumulat care depăşeşte 1,6 milioane de euro (peste 7,6 milioane lei), informează Loteria Română.



LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. Duminică, 7 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie, Loteria Română a acordat 14.357 de câştiguri, în valoare totală de 796.620,95 lei.



LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. Potrivit Loteriei Române, la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,54 milioane lei (peste 535.200 de euro), în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, reportul depăşeşte 495.000 de lei (peste 104.000 de euro).



LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. La Loto 5/40, la categoria I, se reportează pentru tragerea de duminică peste 484.000 de lei (aproximativ 102.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 285.000 de lei (peste 60.100 de euro).



LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. Loteria precizează că la tragerea Loto 6/49 de joi, 4 aprilie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 140.416 lei, biletul norocos fiind jucat la o agenţie din judeţul Arad şi a fost completat cu trei variante simple.



LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. De asemenea, la categoria a III-a a jocului Joker a fost un câştig în valoare de 54.392,69 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Slatina, judeţul Olt, şi a fost completat cu noua variante la Joker şi patru variante la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi opt câştiguri de categoria a IV-a, valoarea totala a câştigului obţinut fiind de 56.159,33 lei.



LOTO 6 din 49 din 7 aprilie 2019. În primele trei luni ale acestui an, Loteria Română a acordat 1.613.270 de câştiguri în valoare totală de peste 53,42 milioane de euro.