Rogobete: Contractul de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a fost semnat. Valoarea lui, 374 milioane lei

Publicat la 20:30 11 Noi 2025

Alexandru Rogobete, ministerul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea contractului de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție de medicamente critice, un proiect major derulat de Antibiotice Iași, cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit Agerpres. Valoarea totală se ridică la aproape 380 de milioane de lei. "Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sǎnǎtǎții", a declarat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, valoarea totală este de 374 milioane lei, proiectul având o durată de patru ani, iar capacitatea de producție fiind de 100 milioane flacoane pe an.

"România produce medicamente acasă! (...). Dezvoltarea producției de medicamente aici, acasă, în România, reprezintă o prioritate pentru mine și Ministerul Sănătății. Prin acest proiect, consolidăm independența țării noastre în producția de medicamente esențiale și transformăm Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică", a scris ministrul pe într-o postare pe Facebook.

Noul centru va include laboratoare moderne pentru biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, o unitate de producție pentru medicamente critice și spații dedicate educației științifice.

Antibiotice Iași are peste 1.300 de angajați, exportă în 50 de țări și are o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde lei.