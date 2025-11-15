Rogobete, despre clinica în care a murit Sara: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru a acorda anestezie generală

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că la clinica stomatologică din Bucureşti unde o fetiţă de 2 ani a decedat nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice, potrivit Agerpres.

"Şi cei la Constanţa au susţinut că aveau toate autorizaţiile în regulă. Eu nu am spus că nu aveau autorizaţiile în regulă, eu am spus că ce scria în documente nu se întâmpla în realitate. Adică mai exact în autorizaţie apăreau toate în regulă, iar în realitate nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea acorda anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice", a afirmat acesta într-o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii va fi finalizat luni.

"Luni voi avea raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii finalizat şi atunci voi comunica, evident, care este rezultatul lor şi în ce direcţie voi merge din punct de vedere administrativ, dar nu omiteţi că acolo este şi o anchetă a Parchetului General în desfăşurare. Practic, noi vom preda către aceştia toate documentele", a adăugat Alexandru Rogobete.

Reprezentanţii clinicii stomatologice din Sectorul 3 al Capitalei, unde joi o fetiţă de 2 ani a murit în urma unei anestezii generale, au precizat că activităţile de sedare profundă, desfăşurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente.

''În urma informaţiilor apărute în spaţiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea şi cu deplin respect faţă de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcaţi de cele întâmplate şi cooperăm integral cu autorităţile pentru clarificarea completă a situaţiei. Pentru corecta informare a publicului, menţionăm că activităţile de sedare profundă, desfăşurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unităţi care a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente. De asemenea, în procesul de extindere a activităţii, clinica a investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare şi autorizare pentru aceste spaţii sunt în desfăşurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute şi monitorizate de instituţiile abilitate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă'', au informat reprezentanţii clinicii, printr-un comunicat transmis sâmbătă AGERPRES.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că autorizaţiile la acea clinică nu au fost emise corespunzător, existând spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă.

"Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou, nu stau foarte bine, în sensul în care autorizaţiile nu sunt emise corespunzător. Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului, există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeaşi problemă pe care am avut-o şi pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferinţa de presă: avize emise ilegal, clinici private care funcţionează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate şi, la finalul zilei, mor oameni", spunea ministrul Sănătăţii.