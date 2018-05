Român din diaspora, mesaj dur la adresa celor de acasă: Nu am văzut cerșetor mai mare decât românul!

foto: Facebook/ Dinu Șovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a ajuns o mică vedetă pe rețelele de socializare datorită postărilor lui amuzante și uneori auto-ironice, a lansat de această dată un atac destul de dur la adresa celor de acasă.

"Scheaună de foame in Romania, fara sa faca nimic pentru a fi mai bine. Stie doar sa critice, fara sa vada ca de la el pleaca schimbarea. Flamand, ajutat de alti romani, ajunge in strainatate "la cainii aia cu colaci in coada". Bineinteles ca va uita de ajutor, ba mai mult, i se va face scarba de romani si de Romania. Stati numai sa aiba sacii plini in caruta si sa vedeti cum, in vara cand se intoarce in tara, se va uita de sus din caruta lui cu volan pe dreapta sau nu... la toti saracii ce au fost candva ca el.

In tara se plange ca nu sunt bani, in strainatate ca munca e grea si ca face sacrificii.

Romanul e ca nimeni altul. Daca e sarac se chinuie sa para cat mai bogat. Se pozeaza cu masinile altora, cu salariul in mana, prin fata hotelurilor si a restaurantelor scumpe.

Daca e bogat se chinuie sa para cat mai sarac pentru a nu sari in ochii ANAF-ului sau pentru a nu i se cere ajutorul. "Nu mai merge nimic frate", "Abia daca ma descurc eu" samd.

Numai la cersit suntem buni. Cand o sa punem mana si vom FACE ceva?"

Continuarea, pe Facebook/ Dinu Șovea: