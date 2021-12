Românca din Africa de Sud confirmată cu COVID: ”Sunt în carantină, îmi este puțin teamă de Omicron”

Noua tulpină a coronavirusului ar putea fi prezentă şi în România.

Sunt suspiciuni de infectare cu Omicron în cazul a trei români, care au fost aduşi din Africa de Sud in ultimele zile. Toţi trei sunt pozitivi, însă nu se ştie cu ce tulpina sunt infectaţi.

Probele au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru secvenţiere.

Toți cei debarcați în aeroport au fost preluați de către autorități și duși la un cort mare, unde specialiști echipați în combinezoane i-au testat.

Daniela Boscor a călătorit la sfârşitul lunii noiembrie în Africa de Sud împreună cu fiul acesteia și a prins momentul închiderii traficului aerian, astfel că după demersurile efectuate de MAE, au venit cu avionul TAROM în care a venit şi echipa de rugby.

Ea a fost confirmată pozitiv COVID, fiul acesteia nu. La aeroport a fost prezent și Raed Arafat.

Femeia se află acum în carantină la domiciliu, în Codlea și este asimptomatică

"Când am aterizat pe aeroport mi s-au făcut teste, inclusiv PCR şi apoi mi s-a confirmat că sunt pozitivă, a doua zi de dimineaţă, deşi citise seara, că toţi care am venit din Africa suntem pozitivi. A doua zi de dimineaţa m-a sunat o doamnă de la DSP şi mi-a spus că pozitivă şi că urmează să trimită la Institutul Cantacuzino, să vadă dacă sunt şi alte tulpini.

Daniela Boscor. "Am stat cel puţin 12 ore în avion, fără să ne dăm jos"

Azi dimineaţă m-a sunat iar de la DSP şi mi s-a spus că da, sunt descoperite două tulpini, secvenţierea aceea toată. Mi-a spus să stau acasă. Mi-a zis două tulpini, atât. Nu mi-a trimis niciun act, nu ştiu nimic. Doar telefonic mi s-a confirmat că sunt pozitivă. Sunt în carantină, la domiciliu. Stau separat de copil. Copilul stă la un etaj, eu la un etaj. Fiul meu a fost şi el testat şi este negativ. A fost şi cumnatul meu, a venit împreună cu noi. Este la fel, negativ. Nu am simptome, dar stând atâtea ore în avion, mi s-au înfundat urechile. Sunt un pic răguşită, de la aerul condiţionat. Am stat cel puţin 12 ore în avion, fără să ne dăm jos.

Procedura s-a derulat foarte rapid, în maxim două ore am primit confirmare că putem să ne îmbarcăm. Am luat avionul din Cape Town, spre Johannesburg, unde ne-am întâlnit cu ceilalţi, în aeroport. Toată lumea a purtat mască, s-a luat temperatura, am fost dezinfectaţi, am stat separaţi. Acolo se respectă regulile, chiar foarte mult. Noi am stat într-o casă închiriată de nepoata mea, într-o suburbie a Cape Town-ului. Am stat doar noi, familia, maxim 8 persoane", a declarat femeia, joi, în exclusivitate la Antena 3.

"Mi-e un pic teamă de Omicron, dar sunt vaccinată"

Am înţeles că şi dacă am luat, pot să fiu cu formă mai uşoară a bolii'', a declarat Daniela Boscor, pacient COVID după excursia în Africa de Sud.

