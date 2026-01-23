Români, implicați într-o rețea de asasini la comandă. Gruparea acționa pe Dark Web. Ce s-a găsit la percheziții în București și Vâlcea

Gruparea de asasini la comandă s-ar fi folosit de români pentru intermedierea plăților.

O grupare de crimă organizată care furniza "servicii" de asasinate la comandă are ramificații în românia, iar procurorii au efectuat percheziții la adrese din București și Râmnicu Vâlcea în acest dosar.

Gruparea avea o pagină pe Dark Web, unde primea comenzi pentru crimele contra cost.

În acest caz, autoritățile britanice au cerut ajutorul României.

"Vorbim despre mandate de percheziție domiciliară care sunt puse în executare, vineri, în București și în Râmnicu Vâlcea. Simultan au loc percheziții în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Concret, este vizată o grupare de criminalitate organizată care acționa pe Dark Web și prin intermediul căreia erau contractați asasini care erau dispuși să omoare oameni contra cost.

În acest caz, mai mulți cetățeni români ar fi fost folosiți pentru a face transferurile bancare pe numele lor, urmând ca sumele transferate să ajungă la capii grupării.

Sume mari de bani găsite la românii care, aparent, acționau ca intermediari de plăți

Vorbim despre britanici și nu numai, care se foloseau de cetățenii români, astfel încât să poată fi făcută o legătură directă între conducătorii rețelei și plăți.

La percheziții, au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor. Având în vedere că serviciile de asasinate la comandă erau oferite pe 'internetul ascuns', criptomonedele reprezentau mijlocul de plată.

Însă anchetatorii au găsit la domiciliile din România ale suspecților și mari sume de bani: aproape 700.000 de dolari în criptomonede, aproximativ 300.000 de lei, precum și 50.000 de euro.

Toți acești bani sunt indisponibilizați la această oră, iar procurorii fac audieri, pentru a stabili cu exactitate care este implicarea românilor în această grupare de criminalitate organizată", a relatat Georgiana Murgilă, jurnalist Antena 3 CNN.

Comunicatul autorităților

"La data de 14 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini.

Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Asasinii la comandă cereau plata în criptomonede

Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și indisponibilizate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de USD, precum și 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, două persoane cercetate, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie", se precizează în comunicatul autorităților.