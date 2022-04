Români înşelaţi în bezinăriile din Bulgaria. La ce trebuie să fim atenţi

Mai mulţi turişti s-au plâns pe reţelele de socializare cum sunt înşelaţi la plata cu cardul, atunci când ajung în Bulgaria.

În principiu, operatorii comerciali din această ţară acceptă plata cu cardul, apoi susţin că aparatul nu funcţionează şi îi pun să plătească cash, calculând apoi în euro, suma reprezintând mult mai mult decât trebuie.

O româncă a relatat că a oprit o benzinărie, unde suma de plată era în leva.

În final, după ce a folosit cardul, i s-a spus că nu merge şi a plătit în euro, mult mai mult decât trebuia.

Potrivit femeii, pentru o plată de 45 de leva angajatul benzinăriei i-a cerut aproximativ 46 de euro, asta în contextul în care 1 euro este aproximativ 1,95 leva.

Femeia a povestit totul pe pagina sa de Facebook.

"M-am gândit că aţi vrea să ştiţi şi voi o schemă faină prin care rămâneţi păgubiţi! Ieri am tranzitat Bulgaria şi am oprit la o benzinărie cu roşu, nu i-am reţinut numele, dar era după un OMV. Am mers să plătim, suma era 45 leva, am încercat să plătim cu cardul, gen am pus cardul a făcut bip, scria ceva acolo, dar nu ne-a cerut pinul a zis doar că nu merge! Am zis ok, zice doamna, "euro"? Zic da, ok, cât e, scoate un calculator face calcule de zici că era la test! Şi rezultatul ei zice 46 euro! Iniţial zic ok, îi dau 50 euro scoate un păhărel din laterala casei şi îşi pune din el o sumă în casa de marcat! Iar ăia 50 îi pune în păhărel.

Mergem la maşină şi gândim puţin... dacă ar fi suma aia leva ar fi mai mare că euro... Ne uităm la cursul valutar, era o diferenţa de 21 de euro faţă de cât a cerut! Mergem la ea, când i-am zis a uitat şi engleză şi tot, oh error sorry...nu ştiu ce! Ne dă suma de bani şi mergem la maşină, după am observat că avea şi în euro suma pe bon, prin urmare treaba cu calculatul, agitatul, eroarea era de faţadă să te facă de bani!", a scris femeia, potrivit adevarul.ro

Se pare că nu este un caz singular. Un alt român a păţit la fel la plata vignetei. În urma postării, internauții au comentat acest mesaj și susțin că s-au confruntat de-a lungul timpului cu situații asemănătoare.

Sfatul românilor care ajung în Bulgaria este să evite să oprească în acestă ţară dacă nu au urgenţe.