România câştigă alegerile pentru un mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO

Publicat la 17:55 07 Noi 2025

România câştigă alegerile pentru un mandat de patru ani în Consiliul Executiv al UNESCO. Foto: Hepta

România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO pentru mandatul 2025-2029 în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO desfăşurate la Samarkand (Uzbekistan), la 7 noiembrie, transmite Ambasada României la UNESCO.

După mandatul istoric de Preşedinte al Conferinţei Generale a UNESCO exercitat de ambasadorul Simona-Mirela Miculescu şi încheiat recent, această alegere reprezintă recunoaşterea angajamentului constant al României faţă de valorile şi obiectivele UNESCO în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării, precum şi a respectului de care se bucură ţara noastră în această arenă globală, se arată în comunicatul de presă, preluat de Agerpres.

România îşi reafirmă determinarea de a colabora strâns cu celelalte state membre pentru promovarea dialogului, cunoaşterii şi cooperării internaţionale, în spiritul principiilor UNESCO şi al obiectivelor asumate de promovare a multilateralismului şi al respectării normelor de drept internaţional.

Mandatul din Consiliul Executiv va permite ţării noastre să contribuie direct la implementarea Programului de activităţi pentru perioada 2026-2029 al organizaţiei şi la adoptarea deciziilor strategice privind agenda globală a educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării. România îşi propune să pună în valoare bune practici şi experienţe relevante, să sprijine consolidarea societăţii bazate pe cunoaştere, reducerea decalajelor de incluziune digitală, promovarea culturii ca bun public, precum şi apărarea libertăţii de exprimare şi a siguranţei jurnaliştilor.

Această alegere deschide noi oportunităţi de cooperare şi influenţă pentru România, care va putea valorifica experienţa acumulată pe plan multicultural, educaţional şi ştiinţific, contribuind activ la formularea şi implementarea politicilor UNESCO. Apartenenţa la Consiliul Executiv va facilita, de asemenea, implicarea României în noi iniţiative şi proiecte internaţionale dedicate unor teme importante precum protejarea patrimoniului cultural, stimularea inovaţiei în educaţie şi ştiinţă, sau promovarea unei comunicări responsabile şi incluzive.