România interzice orice avion rusesc în spaţiul nostru aerian

Este prima interdicţie decisă direct la Bucureşti. Anunţul a fost făcut de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

România se alătură astfel altor state membre UE care interzic avioanele ruseşti în spaţiul lor aerian.

Ţara noastră îşi îndeamnă partenerii şi aliaţii să ia măsuri similare pentru a ne demonstra sprijinul pentru Ucraina.

În contextul conflictului din Ucraina, Guvernul României a decis suspendarea ,,Acordului între Guvernul RS România și Guvernul URSS privind transporturile aeriene civile, semnat la București la 22.12.1976”.

În consecință, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis NOTAM prin care, începând cu ora 15:00, spațiul aerian al României a fost închis pentru toate zborurile regulate, cu sau fără aterizare pe aeroporturile din țară, pentru aeronavele operatorilor înregistrați in Federația Rusă. Excepție de la această măsură fac zborurile umanitare și cele de urgență.

Ucraina nu este singură. Trebuie sancţionată acţiunea militară a Rusiei - este mesajul pe care îl transmite România.

#Romania?? just joined other EU member states in banning RU airlines from our airspace. RO encourages all partners&allies to take such action, as we stay resolute in our support for #UkraineUnderAttack. UA?? is not alone & sanctioning RU’s aggression is needed #StandWithUkraine