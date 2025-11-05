România, ţara în care scurgerile de gaze provoacă de 100 de ori mai multe decese decât în Europa de Vest. "Trebuie să acționăm urgent"

Scurgerile de gaze provoacă de 100 de ori mai multe decese în ţara noastră decât în Europa de Vest, raportat la kilometri de reţea. Aceasta este statistica dură, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliţă, președintele AEI, a avertizat că "trebuie să acţionăm urgent" şi a prezentat, la Antena 3 CNN, un plan de acţiune în 12 luni.

Conform hărții prezentate mai jos de Antena 3 CNN, punctele roşii reprezintă incidentele raportate în perioada ianuarie-decembrie 2024, provocate de lucrările de excavaţie neautorizate sau neautorizate corespunzător. Datele sunt publice şi se regăsesc în planurile de urbanism.

Unde au fost cele mai frecvente incidente

Cele mai frecvente incidente au fost în București, Tunari, Corbeanca, Domnești, Sibiu, Cisnădie, Bistrița. Atenţie, în toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare privind poziția exactă a conductelor de gaze.

Incidente tehnice în urma lucrărilor de excavaţie în zona Bucureşti-Ilfov: mai mult de 20. Care sunt riscurile unui astfel de incident?

Întreruperea furnizării gazelor naturale către gospodării, societății comerciale și instituții, risc de explozie sau incendiu în cazul deteriorării conductelor, costuri suplimentare pentru intervenții și reparații, amenințări la siguranța publică și la integritatea rețelelor.

"Trebuie să le cunoaştem situațiile, altfel nu avem cum să evităm apariţia unor astfel de situaţii. Sunt mai multe elemente de urgenţă pe care trebuie să le abordăm. E posibil să mai fi fost incidente care nu au apărut neapărat în spațiul public. Avem un plan de acţiune în circa 12 luni.

În primele 90 de zile ar fi foarte important să avem şi noi un sistem prin care există obligaţia ca, de câte ori se intervine pe teren, să existe un număr de telefon la care să se sune şi, înainte să apară orice lucrare, să se verifice că nu există niciun pericol. În portalul pe care l-am gândit există posibilitatea să începem cu un pilot, care în 90 de zile să-şi dovedească eficacitatea, iar într-un an de zile să avem un sistem care că funcţioneze, să aibă o acoperire de cel puţin 70% la nivel teritorial, prin acest sistem one call. Să avem 80% din săpături care să nu fie realizate fără să se obţină un bilet valid înainte de începerea lucrării.

De asemenea, să existe obligaţia prin care să se reducă cu 50% numărul incidentelor.

(n.r. - aţi încercat să vorbiţi cu autoritățile despre acest plan?) Din păcate, răspunsul este nu. Încercăm să convingem de necesitatea acestui plan. N-am avut nicio întâlnire cu nimeni pe problema asta. Tot ce înseamnă securitate în România... apar în spaţii publice dacă se întâmplă o tragedie. Trebuie să acţionăm urgent. Dacă nu, posibil astfel de incidente le vom avea şi le vom avea în această iarnă", a afirmat Dumitru Chisăliţă, președintele Asociației Energia Inteligentă.