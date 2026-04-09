Marco Rubio a sunat-o pe Oana Țoiu ca să mulțumească României că e un „partener adevărat” în operațiunea militară a SUA din Iran

Oana Țoiu și Marco Rubio. Foto: X/Oana Țoiu

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a avut joi o discuție telefonică cu ministra română de Externe, Oana Țoiu. Rubio a mulțumit, cu acest prilej, României „pentru că a fost un partener adevărat, oferind sprijin rapid și decisiv pentru operațiunile SUA care promovează securitatea în Orientul Mijlociu”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat american.

„Secretarul și ministrul de externe au analizat, de asemenea, oportunitățile de a extinde în continuare cooperarea bilaterală în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice, inclusiv proiecte de gaz offshore și nuclear civil”, a mai precizat Departamentul de stat al SUA.

România a aprobat, pe 12 martie, o solicitare a SUA privind prezența la baza aeriană Mihail Kogălniceanu a unor „capabilități defensive ale Statelor Unite”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, solicitarea SUA a vizat bazele Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Americanii solicitaseră dislocarea pentru 90 de zile a aproximativ 400-500 de militari în România.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Devesel”, a declarat, cu acea ocazie, președintele României, Nicușor Dan.

Teheranul, despre dislocarea în țara noastră de „echipamente non-cinetice” ale SUA: „O pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și România”

Șeful statului a subliniat că „aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis”.

„Sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA și e o colaborare a României cu SUA similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a precizat președintele Dan.

La câteva zile distanță, pe 15 martie, primele avioane-cisternă ale Statelor Unite, folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer, au ajuns la Baza 90 Transport Aerian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat ulterior România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică. De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie”, a spus oficialul iranian.