Rusia i-a interzis românului acuzat de spionaj orice contact cu familia. Acesta va sta 15 ani într-o „colonie de maximă securitate”

Colonie penitenciară din Rusia. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Rusia l-a condamnat definitiv la 15 ani pe cetățeanul român arestat în decembrie 2024 în Abhazia, sub acuzația de spionaj, a precizat vineri Ministerul român al Afacerilor Externe. O instanţă rusă l-a condamnat vineri definitiv pe cetăţeanul român David Kerch Adrian la 15 ani de închisoare, într-o colonie penală de maximă securitate, pentru furnizarea către Ucraina de informaţii despre amplasarea sistemelor de apărare aeriană din Soci.

„Din informațiile comunicate de misiunea diplomatică a României la Moscova, hotărârea de condamnare a cetățeanului român la pedeapsa de 15 ani de închisoare cu executare a rămas definitivă la data de 19 iunie 2026, prin respingerea căii de atac. Această informație nu a fost încă notificată pe cale oficială de către autoritățile ruse”, se arată într-un comunicat MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că autoritățile ruse nu și-au dat până acum acordul cu privire la vizitarea în penitenciar a cetățeanului român condamnat la 15 ani de închisoare.

„În ciuda demersurilor repetate ale MAE, autoritățile ruse nu și-au dat acordul cu privire la vizitarea cetățeanului român în penitenciar de către reprezentanții misiunii diplomatice a României la Moscova, ca parte a demersurilor de asistență consulară, și nici cu privire la posibilitatea acestuia de a coresponda cu familia. MAE, prin Departamentul Consular, este în contact permanent cu familia cetățeanului român”, se mai arată în comunicat.

MAE are în atenție cazul cetățeanului român din decembrie 2024, după ce acesta a fost arestat sub acuzația de spionaj.

În decembrie 2024, un cetățean român ar fi fost reținut în regiunea separatistă Abhazia, sub acuzația de spionaj în favoarea Ucrainei. Bărbatul ar fi mers în Georgia în scop turistic, dar ar fi încercat să filmeze instalații militare din Abhazia cu ajutorul unei drone, a scris agenția de presă rusă RIA Novosti, preluată de Pravda.

David Kerch Adrian este acuzat că ar fi colaborat Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) în vederea transferului de date privind amplasarea unor facilități militare. „În timpul activităților operative desfășurate la 10 decembrie, forțele Serviciului Securității de Stat au împiedicat o tentativă de implicare a cetățeanului român David Kerch Adrian în colectarea de informații despre instalațiile militare situate în Abhazia”, se arată în mesajul polițiștilor citați de Ria Novosti.