Cum funcționează TIR-urile ATI! O îngrijire temporară până se găsește loc pe o secție dintr-un spital

Dupa tragedia de luni seara de la spitalul Victor Babes din Capitala unde 3 pacienti au murit in urma unei defectiuni la sistemul de oxigen este important sa stim cum functioneaza de fapt un TIR ATI.

- TIR-urile nu au sursa proprie de oxigen, ele se alimenteaza din retelele de oxigen ale spitalelor langa care sunt parcate. Practic, din reteaua spitalului se trage o teava la care se conecteaza TIR-ul. In cazul Babes, exista in curtea spitalului o unitate de oxigen de unde se alimenta TIR-ul

- TIR-ul nu are ventilatoare speciale pentru pacienti COVID in stare grava, ci vorbim despre ventilatie non invaziva, a unor pacienti cu insuficienta respiratorie in forma moderata.

- Ventilatoarele nu sunt pentru bolnavi de COVID cu saturatie mica, intrucat nu au putere pentru a creste saturatia.

- In general pacientii care sunt dusi in TIR din lipsa de locuri pe sectie, sunt cei care nu necesita o ventilatie puternica. Sau vorbim de pacienti in stare grava care asteapta un loc intr-o sectie ATI dintr-o unitate spitaliceasca.

- In unitatile mobile de terapie intensiva sunt 12 paturi, dar nu pot fi ocupate in totalitate pentru ca vorbim despre un consum prea mare oxigen

- Unitatea mobila de terapie intensiva nu este o Terapie Intensiva propriu zisa, vorbim doar despre o ingrijire temporara pana se gaseste loc pe o sectie dintr-un spital.

TIR-ul ATI de la Babeș a fost la Ploiești. Medic: ”Mai tot timpul avea probleme. La un moment dat, a scăzut presiunea oxigenului”

La Ploieşti, medicii au avut ”tot timpul” probleme cu TIR-ul ATI, iar câteva săptămâni acesta a fost nefuncţional, după ce instalaţia de climatizare a cedat. Se întâmpla pe 23 august, la puţin peste o lună după ce TIR-ul fusese adus la Ploieşti. Mai mult de două săptămâni, TIR-ul a fost neutilizat. În 8 septembrie, autorităţile din judeţ au anunţat că instalaţia de climatizare a fost repusă în funcţiune.

”Tot timpul am avut probleme cu TIR-ul ATI. În vara anului trecut, a scăzut presiunea oxigenului, erau pacienţi în TIR. Nu erau toţi foarte grav, unii puteau respira. Din fericire, am găsit atunci loc pe secţia de terapie intensivă din spital şi i-am dus acolo. Nu au fost pierderi de vieţi. Vara nu răceşte, iarna nu încălzeşte. Unităţile de acest tip sunt făcute pentru evacuare. Ţii bolnavii o zi, două, apoi îi duci în spital”, a declarat pentru News.ro, un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.

Acesta a menţionat că scăderea oxigenului a fost de departe cea mai serioasă dintre probleme.

