Rafila, despre testarea anticorpilor: ”Nu e niciun fel de recomandare în acest sens, nu ar trebui să constituie o rutină”

”Este o opţiune personală, nu e niciun fel de recomandare în acest sens. Mai degrabă aş recomanda acest lucru persoanelor care au deficite imunologice, care urmează tratamente imunosupresive, fie din cauza unei boli de fond, de exemplu o boală autoimună sau o neoplazie la care într-adevăr răspunsul imun este afectat, seroconversia care se produce după vaccinare poate să fie întârziată sau foarte scăzută. Există deja discuţii şi o să beneficiem şi noi de experienţa sau de studiile din alte state unde anumite categorii de persoane pot fi vaccinate şi cu a treia doză. Deci sunt situaţii particulare. În mod curent însă, testarea pentru tipul de anticorp nu ar trebui să constituie o rutină”, a afirmat Alexandru Rafila.

Vaccinarea cu a treia doză

”Toată lumea discută despre care e nivelul protector. Păi, dar noi avem foarte multe metode de determinare, fiecare trusă utilizată determină un anumit tip de anticorp sau, chiar dacă determină acelaşi tip de anticorp, nivelul de referinţă faţă de care se raportează, nivelul de referinţă este diferit, în funcţie de producătorul trusei. Unii zic eu am 300, alţii zic eu am 15.000. În principiu trusele astea nu sunt truse cantitative, sunt truse calitative, adică răspunsul este da sau nu. Sigur că poţi să extrapolezi rezultatul în funcţie de intensitatea reacţiei, să spui că cineva are o reacţie mai intensă decât altcineva şi în principiu are şi un nivel de anticorpi mai mare decât altă persoană, dar nu există o valoare standard faţă de care să te raportezi”, a explicat Rafila.

