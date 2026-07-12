Scandal la Chișinău: Ambasadorul Germaniei e acuzat că neagă identitatea românească a Republicii Moldova și promovează narațiunile ruse

Hubert Knirsch (s) îl întâmpină pe cancelarul german Friedrich Merz, cu ocazia unei vizite a acestuia la Chișinău. Foto: Profimedia Images

Presa din Republica Moldova îl acuză pe ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, că neagă identitatea românească a Basarabiei, după ce a pus sub semnul întrebării afirmațiile conform cărora cetățenii Republicii Moldova și cei ai României împărtășesc aceeași limbă și aceeași religie.

Hubert Knirsch a afirmat, într-un interviu acordat pe 7 iulie, în emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că o eventuală unificare a României cu Republica Moldova poate fi decisă doar de cele două state suverane.

„Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, asta o vor face şi nimeni nu poate comenta aceasta", a spus Knirsch.

Moderatorul emisiunii a menționat că „noi am fost la un moment dat aceeași țară, vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură, aceleași tradiții și aceeași religie ca românii din România”.

„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România”, a spus Hubert Knirsh. „Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar sigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”, a adăugat ambasadorul german la Chișinău, cita de presa din Republica Moldova.

Conform www.cotidianul.md, Hubert Knirsch a lucrat în Rusia de două ori pe parcursul carierei sale diplomatice. Între 2014-2018 a activat ca şef al Departamentului Politic al Ambasadei Germaniei de la Moscova. Între 2022-2025 a revenit în capitala Rusiei, pe o funcţie de coordonare politică în cadrul ambasadei.

Până în septembrie 2025, când a fost numit ambasador la Chișinău, Knirsch a fost, în perioada 2018-2022, ambasador al Germaniei în Georgia. Cu această ocazie, Hubert Knirsch a fost acuzat în repetate rânduri de opoziţia georgiană pro-europeană că a susţinut interesele Rusiei şi ale puterii pro-ruse de la Tbilisi.