Schimbare majoră la eliberarea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi necesar

Reînnoirea cărților de identitate se va face fără ca solicitanții să mai fie obligați să aducă un act important, anunță vicepremierul Oana Gheorghiu într-un interviu pentru Digi24.ro.
Este vorba de certificatul de naștere.
Renunțarea la acest document a fost cerută de societatea civilă prin intermediul platformei guvernamentale „Fără hârtie”.
Gheorghiu spune că Guvernul a discutat deja cu reprezentanții Ministerului de Interne pentru implementarea modificării.
„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat”, a precizat vicepremierul.
Cei care au solicitat eliminarea certificatului de naștere prin intermediul platformei guvernamentale argumentează că, în cazul adulților, documentul a fost depus și înregistrat în sistem la prima emitere și nu suferă modificări în timp.
Există și excepții de la aplicarea noii norme.
Potrivit celor comunicate de Executiv, persoanele care au dobândit cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și cărora nu li s-a emis niciun act de identitate românesc ulterior acelei date trebuie să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare.