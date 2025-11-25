Selly, invitat special la evenimentul de Ziua Recunoștinței al trupelor americane din România: Se construieşte o conexiune reală

„A fost o experiență foarte interesantă și onorantă pentru mine“, a spus Selly după vizita la Baza 57 „Mihail Kogălniceanu”.

De Ziua Recunoștinței, Andrei Șelaru, cunoscut drept Selly, a fost invitat la un eveniment organizat de trupele armate americane staționate în România, în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu“. Alături de el s-au aflat generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale Statelor Unite în Europa și Africa, și ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu – prezenți la rândul lor pentru a marca această sărbătoare alături de militarii americani.

Atmosfera a fost una caldă și prietenoasă, departe de rigiditatea unei vizite oficiale. Selly a petrecut câteva ore în bază, a stat de vorbă cu soldații americani, a asistat la demonstrațiile pregătite pentru oaspeți și a descoperit cum arată o zi din viața trupelor care servesc în România.

„A fost o experiență foarte interesantă și onorantă pentru mine. Am avut ocazia să vorbesc direct cu militarii americani și să înțeleg mai bine cum arată misiunea lor în România. Prețuiesc relația dintre țările noastre și cred că astfel de întâlniri ajută la construirea unei conexiuni reale, dincolo de protocoale“, a declarat Selly, CEO-ul staţiunii Nibiru, care ar urma să fie deschisă în iulie 2026 şi fondatorul festivalului „Beach, Please!“.

Evenimentul a făcut parte din tradiția anuală prin care militarii SUA celebrează „Thanksgiving“ (n.r.: Ziua Recunoştinţei) împreună cu aliații și comunitățile locale.

Participarea lui Selly a adus o notă autentică și informală, apropiind generația tânără de realitatea militarilor americani aflați în România.