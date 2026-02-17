Sindicaliștii din apărare amenință cu proteste "mai dure decât în ianuarie 2025" dacă li se taie pensiile și salariile

Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC) avertizează marți, într-un comunicat, că va declanșa proteste "mai dure decât în ianuarie 2025" dacă, prin măsurile fiscal-bugetare pentru 2026, vor fi reduse salariile din sistem sau vor fi afectate pensiile. În opinia sindicaliștilor, astfel de tăieri ar contrazice Strategia națională de apărare 2025-2030 și ar slăbi capacitatea operațională a structurilor de ordine publică.

Într-un comunicat, organizația sindicală atrage atenția că o eventuală diminuare, în 2026, a salariilor comparativ cu bugetul din 2025 alocat ordonatorilor principali de credite din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (SAOPSN) ar avea efecte "contraproductive" și "chiar de-a dreptul iresponsabile".

Potrivit SNPPC, reducerea cheltuielilor de personal și a bugetelor materiale sau pentru servicii ar demotiva angajații, în special pe cei care care îndeplinesc condițiile de trecere în rezervă. Sindicatul susține că, în condițiile unei salarizări "atractive/decente", o parte dintre aceștia ar putea alege să rămână în activitate mai mulți ani, în condițiile în care, potrivit Legii 282/2023, un militar sau polițist poate lucra, la cerere, până la 65 de ani.

SNPPC afirmă că Apărarea și Ordinea Publică se confruntă de ani buni cu un deficit major de personal, iar neocuparea posturilor vacante și alte măsuri fiscale ar fi generat economii la bugetul de stat de "peste 5 miliarde de euro" în ultimii nouă ani.

Sindicatul enumeră, între altele, neaplicarea integrală a Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea în sectorul bugetar, reducerea fondurilor pentru modernizarea sediilor și condițiilor de muncă, precum și "înghețarea" timp de un deceniu a unor drepturi/elemente salariale.

În același timp, organizația amintește că Legea pensiilor militare de stat nr. 223/2015 a fost modificată "pe minus" prin jalonul din PNRR atins prin Legea nr. 282/2023, iar pentru o parte dintre pensionari cuantumurile ar fi rămas la un nivel "umilitor".

"Pe cale de consecință, în cazul unor modificări legislative care ne vor afecta salarizarea, cariera și pensionarea, vom adopta măsuri de protest ferme, inclusiv mai dure decât cele din ianuarie 2025", transmite SNPPC, care cere "o salarizare atractivă și predictibilă” și stabilitate în carieră și pensionare pentru angajații din SAOPSN.