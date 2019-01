Sinteza zilei. Adjuncta lui Kovesi a rupt tăcerea. Interviu zdrobitor pentru fosta șefă a DNA

sursa foto: luju.ro

Pentru că știa prea multe, pentru că era apreciată la nivel internațional sau doar pentru că nu îi era pe plac Laurei Codruța Kovesi, fosta șefă a Directiei Relații Internaționale din cadrul Parchetului General, procuroarea Angela Nicolae, a plătit cu 770 de zile de privare de libertate pentru curajul de a rămâne demnă și de a nu pactiza cu sistemul.

După spectacolul cătușelor și dupa anii de umilințe la care a fost supusă împreună cu fiul său, Angela Nicolae a rămas și fără pensia de serviciu la care avea dreptul.

Procurorul Angela Nicolae, fostă adjunctă a Laurei Codruța Kovesi și fost procuror șef al Direcției Relații Internaționale din Parchetul General, o însoțește pe șefa DNA la Jakarta de unde trebuia să i-l aducă lui Traian Băsescu pe fostul director al FNI Nicolae Popa.

Angela Nicolae a rupt tăcerea și a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Lumea Justitiei, care au fost de fapt motivele care au determinat distrugerea sa.

"Am fost executata! Executia mea a fost o executie la sange, ca sa folosesc o metafora, care a dus la pierderea a tot ce aveam mai de pret. Este vorba de sanatatea mea si a fiului meu, este vorba despre o cariera profesionala de 36 de ani, din care 18 ani am fost procuror-sef la Parchetul General, este vorba de distrugerea iremediabila a imaginii pe care am avut-o prin difuzarea acelor stenograme si imagini in catuse. In final, mi s-a luat si pensia, lucru care m-a pus in imposibilitatea sa imi asigur cele necesare traiului in arest, si pe aceasta cale, le multumesc fostilor colegi de serviciu care au facut cheta si au strans bani, iar prin intermediul unei persoane din familia mea mi-au trimis aceasta suma de bani, pentru ca acolo (n.red. - in inchisoare) aveam nevoie pentru telefon, sa iau legatura cu persoanele din afara, si in general, pentru produse alimentare si pentru igiena personala.

Am fost printre putinii magistrati in cazul carora perioada arestarii preventive aproape ca a coincis cu pedeapsa. Sunt multe persoane care au fost arestate preventiv si pe urma trei sferturi din pedeapsa au executat-o in arest la domiciliu.

Am avut ghinionul ca la aceste complete care judecau contestatiile la arestul preventiv sa fie completul prezidat fie de catre Ionut Matei, fie de catre Livia Stanciu, motiv pentru care solutia era cunoscuta dinainte. Se respingea de fiecare data", a spus Angela Nicolae.

Importante sunt și dezvăuirile făcute de Angela Nicolae despre misiunea secretă a lui Kovesi în Jakarta.

"Picatura care a umplut paharul a fost Indonezia. De atunci s-a dorit sa se gaseasca niste pete in activitatea mea, insa nu s-au gasit. In dosarul "Indonezia" s-a vorbit despre acel avion care a asigurat deplasarea lui Nicolae Popa de la Jakarta in Bucuresti.

Putina lume, la data respectiva, stia de ce exista aceasta graba pentru Kovesi si de ce a apelat la un avion privat, ca sa il aduca pe Nicoale Popa cat mai repede in tara. Am fost martorul cheie in acest dosar (n.red. - dosarul de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, privind aducerea in tara a lui Popa, in care Angela Nicolae a fost audiata la finalul anului 2018) pentru ca eu am insotit-o pe Kovesi in Indonezia.

Dar inainte de plecarea ei in Indonezia vreau sa va spun ca a fost foarte bine organizata aceasta perioada antemergatoare plecarii ei. Adica, a fost invitata o delegatie din Indonezia in Romania, alcatuita din procurori care nu erau de rang foarte inalt, dar erau procurori operativi care puteau sa o ajute in demersurile pe care voia sa le faca", a spus Angela Nicolae, potrivit Lumea Justiției.