Anunțul făcut de Therme în urmă cu puțin timp

PROGRAM THERME de 24 IANUARIE. Data de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române este declarată zi nelucrătoare adăugându-se celorlalte sărbători legale - 1 şi 2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşti; 1 mai; prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 1 decembrie; prima şi a doua zi de Crăciun.

PROGRAM THERME de 24 ianuarie. PROGRAM GALAXY: 8.00- 22:00 THE PALM: 08:00-23:30 ELYSIUM: 8.00 - 23.30. EVENIMENTE LIVE MUSIC IN THE PALM-MUSE QUARTET.