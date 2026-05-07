Banchetele elevilor s-au transformat în petreceri de lux: Aproape o mie de euro pentru candy bar, DJ, formaţii cunoscute sau limuzină

Serbările din sala de clasă, cu prăjituri şi sucuri aduse de acasă, sunt istorie. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Serbarea de final de an şcolar s-a transformat într-o petrecere cu meniuri ca la nuntă sau într-o excursie de două zile la munte ori la mare. Pentru o astfel de distracţie, dar şi pentru ţinutele festive, machiaj şi coafură, părinţii plătesc câteva mii de lei.

Serbările din sala de clasă, cu prăjituri şi sucuri aduse de acasă, sunt istorie. În tendinţele actuale sunt petrecerile scumpe în cluburi, cu manele şi dansuri provocatoare, total neadecvate unor copii de clasa a patra sau a opta. Alţii aleg să meargă la restaurant, unde meniul este ca la nuntă sau botez: 100 de euro de persoană.

Sunt însă şi părinţi care organizează festivităţi mai puţin ieşite din comun, pe care să şi le permită toţi elevii.

“Ne-am simţit minunat. Noi puneam muzică, noi eram DJ, am economisit bani pe DJ. Nu am cheltuit foarte mult: undeva la 500 de lei. Nu au fost costuri exagerate, aşa cum am auzit la alte clase, unde din păcate e o presiune socială”, a povestit o mamă pentru Antena 3 CNN.

Presiunea pe părinţi creşte când clasa optează pentru excursii la munte sau la mare.

“Noi, părinţii, am vrut ceva diferit, aşa că s-a organizt o ieşire de 2 zile la munte. Costurile s-au dus pe cazare, pe mâncare si pe alte escapade”, spune mama unei alte eleve.

“La cei mici am avut anul trecut o excursie, dar părinții nu se gândesc că sunt copii care nu își permit să meargă două zile în excursie, și cu copiii aceia ce să facem? Unii nu își permit 1.000 de lei”, spune un alt părinte.

La aceste sume se adaugă cheltuielile pentru ţinutele festive.

“Rochia e 500 de lei cea mai ieftină. Pantofii 300, machiaj 300, gene încă 300. Vă daţi seama, clasa a VIII-a, nu poate să meargă fără astea”.

“Alte cheltuieli au fost cu ţinutele, albumele foto, plus un tort festiv. În total, am scos din buzunar cam 1.000 de lei”.

În marile oraşe, costurile pot fi triple.

Alţii achită şi aproape o mie de euro, dacă vor candy bar, DJ, formaţii cunoscute sau limuzină.

Cine nu îşi permite asemenea extravaganţe, nu participă! Astfel mulţi copii rămân doar cu amintirea festivităţii de premiere de la şcoală şi cu riscul de a deveni victimele bullyingului.