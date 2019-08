Bătrâna se afla în gara din Iași, când ceva de-a dreptul cumplit i s-a întâmplat. „Nu știu ce au avut oamenii aceia cu mine, de ce mi-o fi făcut atâta rău”

Foto: BZI

Bătrâna se afla în gara din Iași, când ceva de-a dreptul cumplit i s-a întâmplat.

Femeia a fost atacată și bătută cu bestialitate de trei indivizi necunoscuți. Aceștia i-au furat plasa în care avea cumpărăturile şi suma de 100 de lei, ultimii bani pe care îi mai avea, până la următoarea pensie. O persoană care a auzit-o pe femeie cerând ajutor a sunat la Poliţie. Un echipaj s-a deplasat la locul faptei şi au transportat-o pe femeie la Unitatea de Primire Urgenţe, unde i s-a acordat primul ajutor. Bătrânica a suferit multiple fracturi.

„Maica, de n-as mai trai. Numai Dumnezeu ma tine in putere, numai Dumnezeu stie ce e in sufletul meu. Nu stii, maica, cum este sa stai singura in spital aici si sa stii ca nimeni nu intreaba de tine. Iaca ma plimb dintr-un spital in altul pana vor descoperi doctorii ce am. Ma dor toate, nici nu ma pot misca. Ca sa pot merge, trebuie sa ma tin de perete. Nu stiu ce au avut oamenii aceia cu mine, de ce mi-o fi facut atata rau. Ma doare spatele de nu mai pot si cand stau in sezut, simt ca fiecare parte a coloanei mi se misca. Doctorii nu mi-au spus inca ce am. Sper doar sa nu fie ceva foarte grav, ca eu trebuie sa ma intorc la treaba. Am acasa curtea de ingrijit, gradina, dar si casa. Daca nu fac eu, nu face nimeni. Asa este cand esti singur, maica”, a povestit femeia pentru BZI.