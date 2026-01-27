Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 3 februarie. Ce trebuie să faci dacă vrei să participi

1 minut de citit Publicat la 14:27 27 Ian 2026 Modificat la 14:27 27 Ian 2026

Campanie de donare de sânge la Primăria Capitalei, pe 3 februarie. Foto: Getty Images

O nouă campanie de donare de sânge va avea loc pe 3 februarie la Primăria Capitalei, între orele 08:30 - 12:00, a anunţat, marţi, administratorul public Lucian Judele.

Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti, iar participarea se face pe bază de programare.

Cei care doresc să participe trebuie să completeze în prealabil un formular care poate fi accesat la adresa https://doneaza-sange.pmb.ro/03-02-2026.

"Un singur donator poate salva până la trei vieţi. Dacă poţi ajuta, te aşteptăm. Dacă nu, dă mai departe acest mesaj. Solidaritatea chiar face diferenţa", a scris Judele, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

O campanie similară a avut loc la sediul PMB pe data de 22 ianuarie, iar Lucian Judele a anunţat ulterior că sângele donat permite salvarea a până la 200 de vieţi.

Pentru a dona sânge, trebuie îndeplinite următoarele criterii:

-vârsta între 18 şi 60 ani;

o greutate mai mare de 50 kg;

puls regulat: 60 - 100 bătăi/minut şi tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg;

să nu fi suferit în ultimele şase luni intervenţii chirurgicale;

în cazul femeilor, să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală;

să nu existe un istoric medical de hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie şi alte boli neurologice, boli psihice, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, boli de piele - psoriazis, vitiligo, miopie forte - peste şase dioptrii, cancer.