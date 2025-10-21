Campanie pentru salvarea ursului Baloo, captiv de 25 de ani în Straja: “Copiii îl împung cu bețe printre gratii"

O campanie publică a fost lansată în România prin care se cere intervenția imediată a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru salvarea ursului brun Baloo. FOTO: Agerpres

O campanie publică a fost lansată în România prin care se cere intervenția imediată a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru salvarea ursului brun Baloo, aflat în captivitate privată la stațiunea Straja, județul Hunedoara.

Organizația World Animal Protection cere, printr-o petiție, relocarea de urgență a ursului într-un sanctuar specializat, unde să beneficieze de condiții care respectă nevoile biologice ale speciei, în conformitate cu legislația privind protecția animalelor.

“Zi de zi, Baloo se plimbă și se leagănă în suferință, spiritul său frânt după peste două decenii de izolare.

Ca „hrană”, lui Baloo i se aruncă fulgi de porumb și limonadă. Copiii îl împung cu bețe între gratii. Uneori, oamenii îi dau chiar și alcool. Aceasta nu este viața pe care ar trebui să o trăiască un urs. Este singura viață pe care a cunoscut-o Baloo”, este mesajul organizației care însoțește petiția.

Zeci de mii de persoane din întreaga lume au semnat deja petiția prin care se cere ca Baloo să ajungă într-un sanctuar, după mai bine de 25 de ani de captivitate.

Persoanelor private li s-a interzis să dețină urși în România, din 2005

Din 2005, persoanelor private li s-a interzis să dețină urși în România, dar proprietarul stațiunii de schi Straja a obținut o excepție, susțin reprezentanții ONG-ului.

“În ciuda acestui fapt, condițiile actuale ale lui Baloo nu sunt o viață pentru ursul sălbatic și maiestuos care este”.

Sanctuarul de urși partener al Protecției Mondiale a Animalelor, Asociația Milioane de Prieteni (AMP) din România, este gata să aibă grijă de Baloo. Cu 69 de acri de pădure luxuriantă, pajiști și iazuri, la sanctuatul de la Zărnești, ursul Baloo și-ar putea trăi în sfârșit viața în pace alături de alți urși salvați.

“Procesul legal avansează lent în 2025, iar cerințele nu sunt îndeplinite. Dovedirea acestui lucru și împingerea autorităților să acționeze necesită timp. Avem nevoie ca oficialii să evalueze situația în mod echitabil, dincolo de recomandările comitetelor locale și ale veterinarului, și să ia în considerare bunăstarea pe termen lung a lui Baloo.

Unii susțin că Baloo este prea bătrân pentru a fi mutat, dar acest lucru nu este adevărat - sanctuare precum Zărnești din România îngrijesc cu succes urșii mai în vârstă. Între timp, proprietarul lui Baloo refuză să se implice și insistă că este fericit”, a mai transmis Organizația World Animal Protection.