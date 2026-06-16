Câștigătoarea premiului la Joker, de 681.000 de euro, și-a ridicat premiul: „Am reuşit. Pentru mine este un nou început”

Biletul a fost completat cu o variantă la Joker şi o variantă la Noroc Plus / sursă foto: Hepta

Câştigătoarea premiului la tragerea Joker de duminică, în valoare de peste 681.000 de euro, şi-a ridicat suma cuvenită şi nu a dorit să-şi facă publică identitatea, a anunţat, marţi, Loteria Română, citată de Agerpres.

„Este adevărat, se poate câştiga. Am reuşit. Pentru mine este un nou început. Continuaţi să jucaţi şi să speraţi!”, a mărturisit emoţionată câştigătoarea din Braşov, în vârstă de 28 de ani, potrivit unui comunicat al Loteriei Române. Ea a menţionat că a accesat în mod repetat platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro, pentru a se convinge că este câştigătoarea marelui premiu.

Câştigătoarea joacă la loto de aproximativ trei ani, iar de peste un an joacă constant atât la Joker cât şi la Loto 6/49 şi Loto 5/40. De asemenea, ocazional, îi place să-şi încerce norocul şi la loz.

Tânăra a declarat că nu are numere favorite şi că a jucat Quick Pick.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro şi a fost completat cu o variantă la Joker şi o variantă la Noroc Plus.

Cu câți bani rămâne câștigătorul, după impozitare

Câștigătorul trebuie să își revendice premiul în termen de 90 de zile de la data tragerii. În cazul câștigurilor mari, de peste 50.000,01 lei, plata se face prin ordin de plată, la nivelul Aparatului Central al Loteriei Române, după depunerea documentelor necesare.

Din suma brută de 3.565.252,21 lei se reține impozitul prevăzut pentru veniturile din jocuri de noroc. Pentru câștigurile care depășesc 66.750 de lei, impozitul este de 11.650 de lei plus 40% din ceea ce depășește acest prag.

Astfel, în acest caz, suma care depășește pragul de 66.750 de lei este de 3.498.502,21 lei. Impozitul estimat este de 1.411.050,88 lei, iar câștigătorul ar urma să rămână cu aproximativ 2.154.201,33 lei net, adică în jur de 411.000 - 412.000 de euro, în funcție de cursul valutar folosit.

Concret, din premiul brut de peste 681.000 de euro, câștigătorul rămâne cu puțin peste 2,15 milioane de lei după reținerea impozitului.