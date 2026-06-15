Marele premiu la Joker, de 681.000 de euro, a fost obținut cu un bilet de 10,50 lei. Cu câți bani rămâne câștigătorul, după impozitare

Au avut loc noi trageri la Loto 6/49. Sursa foto: Agerpres

Marele premiu la Joker a fost câștigat la tragerea de duminică, 14 iunie 2026. Potrivit Loteriei Române, premiul de categoria I are o valoare de 3.565.252,21 de lei, adică peste 681.000 de euro.

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro, și a costat doar 10,50 lei. Acesta a fost completat cu o singură variantă la Joker și o variantă la Noroc Plus.

Este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker. Primul mare premiu la această categorie a fost câștigat pe 19 aprilie 2026 și a avut o valoare mult mai mare, de 65.969.447,56 lei.

La jocul Joker, premiul de categoria I se obține atunci când sunt ghicite toate cele cinci numere din primul set, împreună cu numărul Joker. La tragerea din 14 iunie 2026, Loteria Română a consemnat un singur câștig la categoria I, în valoare de 3.565.252,21 lei.

Câștigătorul trebuie să își revendice premiul în termen de 90 de zile de la data tragerii. În cazul câștigurilor mari, de peste 50.000,01 lei, plata se face prin ordin de plată, la nivelul Aparatului Central al Loteriei Române, după depunerea documentelor necesare.

Din suma brută de 3.565.252,21 lei se reține impozitul prevăzut pentru veniturile din jocuri de noroc. Pentru câștigurile care depășesc 66.750 de lei, impozitul este de 11.650 de lei plus 40% din ceea ce depășește acest prag.

Astfel, în acest caz, suma care depășește pragul de 66.750 de lei este de 3.498.502,21 lei. Impozitul estimat este de 1.411.050,88 lei, iar câștigătorul ar urma să rămână cu aproximativ 2.154.201,33 lei net, adică în jur de 411.000 - 412.000 de euro, în funcție de cursul valutar folosit.

Concret, din premiul brut de peste 681.000 de euro, câștigătorul rămâne cu puțin peste 2,15 milioane de lei după reținerea impozitului.