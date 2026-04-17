Cât câștigă o bonă în România? Salariile au explodat în ultimul an. Tot mai mulți părinți aleg să angajeze o filipineză

Din cauza inflației și a lipsei de locuri în creșele și grădinițele de stat, salariile bonelor au explodat. Foto: Getty Images

Din cauza inflației și a lipsei de locuri în creșele și grădinițele de stat, salariile bonelor au explodat. Numai în ultimul an s-au majorat și cu 20% și pot depăși chiar 6.000 de lei pe lună. În fața unor acestor tarife, părinți s-au văzut nevoiți să renunțe și să se descurce cum pot. În schimb, cei care își permit preferă să apeleze la bone calificate din Asia, care stau în permanență cu copiii, îi învață limba engleză și se ocupă și de menajul casei.

Serviciul suprasolicitant, școală și activitățile extrașcolare ale copiilor și treburile casnice îi depășesc pe mulți părinți și nu le-ar face față fără ajutor.

Mamă: Mă descurc cu greu, cu bunicii, prietenii, greu. Mai lucrăm de acasă, din parc și tot așa.

Tocmai din acest motiv, Valentina ar apela la o bonă pentru fetița ei.

Mamă: Aș apela dacă mi-as permite, că e un ajutor, dar deocamdată nu pot.

Mulți sunt în această situație în condițiile în care o bonă cu jumătate de normă cere între 3.000 și 5.000 de lei, iar pentru un program de 8 ore pe zi, salariul lunar poate ajunge la 6.500 de lei.

Mamă: Probabil că este mai ieftin să angajezi o bonă filipineză, thailandeză, care știe deja engleză.

Yosef Gavriel Peisakh, manager agenție de recrutare: Predominant sunt din Filipine, apoi Indonezia și apoi Nepal. Cele din Filipine sunt recunoscute, lucrează de foarte mulți ani în străinătate. Bona trebuie să fie mai energica, să se joace, să cânte, să iasă afară cu copilul, să însoțească familia în diferite deplasări în România și în afara României.

Larisa Nicolaescu, consilier juridic agentie de recrutare: Am o cunoștință care are o bonă din România și salariul este destul de mare pentru 8 ore. Adică o bonă din Asia are un salariu mai micuț și este la dispoziția angajatorului toată ziua.

Foarte apreciate în România, bonele din Asia spun ca sunt încântate de condițiile de muncă din țara noastră.

Bonă: Am lucrat ca bonă timp de 7 ani într-o singură familie. Am ales România pentru că o consider a doua mea casă; mă simt foarte recunoscătoare și confortabil aici după 15 ani petrecuți în această țară. Iubesc România pentru că are o cultură frumoasă; oamenii sunt foarte ospitalieri, primesc cu căldură persoanele din alte țări și oferă respect și lucrătorilor străini.

Salariul unei bone interne calificate este până în o mie de euro, dar depinde de numărul de copii de care are grijă, dar și de sarcinile pe care le are de îndeplinit.