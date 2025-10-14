Factura la întreținere ar putea să scadă prin eliminarea TVA la apa de la robinet. Ce limite apar în proiectul legislativ

Factura la întreținere ar putea să scadă prin eliminarea TVA la apa de la robinet FOTO: Hepta

Un proiect legislativ depus la Senat prevede eliminarea TVA pentru consumul casnic de apă, ceea ce ar duce la scăderea facturilor românilor la întreținere, dacă inițiativa va fi adoptată în Parlament.

Mai mulți parlamentari de la PSD au depus în luna octombrie, un proiect de lege care prevede eliminarea TVA pentru apa de la robinet, în limita unui consum de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic. Dacă această prevedere va fi aprobată va însemna o reducere a facturii la întreținere, după un val de scumpiri.

“Pentru consumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în limita a 5 m3/lună/persoană", se arată în textul proiectului de lege de modificare a Codului fiscal.

În prezent factura la apă și canalizare are o cotă de TVA de 11%, după ce a fost majorată acum două luni, de la 9%. O eliminare a TVA ar însemna practic o reducere de 11% la factura finală.

Ce spun inițiatorii proiectului de lege

Inițiatorii susțin că în prezent, cetăţenii României, în special cei care locuiesc la bloc, suportă costuri mai mari de până la 10-11 ori decât ar fi normal, diferenţiat, în funcţie de regiune.

“Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni. Dacă investiţiile majore în reţelele de apă sunt realizate de primării şi consilii judeţene, atunci cetăţeanul nu trebuie să plătească pierderile din reţea, adică un consum pe care nu l-a realizat”, se arată în expunerea de motive.

Parlamentarii mai arată că o altă situaţie delicată este şi atunci când sunt ploi torenţiale şi se inundă subsolurile şi străzile, iar costurile suplimentare în uma acestui fenomen, sunt suportate tot de cetăţeni.

“Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu. Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum şi faptul că în perioada următoare sunt necesare noi şi noi investiţii care să aducă România în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesar eliminarea cotei de TVA pentm consumatorii casnici, în limita a 5 m3/lună/persoană”, se mai arată în documentul depus la Senat.