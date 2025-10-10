O parte dintre români se vor trezi și cu trei facturi restante la gaze. Care sunt condițiile pentru plata lor în rate

Unii români se vor trezi și cu trei facturi restante la gaze. Care sunt condițiile pentru plata lor în rate FOTO: Hepta

Facturile la curent cresc și mai mult în luna octombrie, după dublarea provocată de eliminarea plafonării. Motivul îl reprezintă majorarea unui tarif din factură. Tot din această lună vor fi români care se vor trezi și cu trei facturi restante la gaze.

În ceea ce privește facturile la gaze, unii români ar urma să primească în această lună trei facturi și asta pentru că sunt unii furnizori care au întârziat la livrare, o întârziere provocată tot de schimbarea unui tarif. Nu vorbim totuși de facturi foarte mari, pentru că acestea reprezintă consumul de pe timpul verii, însă aveți posibilitatea să pălătiți eșalonat, adică în rate.

Cum se face eșalonarea facturilor

Modul în care consumatorii pot plăti în rate, depinde foarte mult de furnizori. Însă inițial ar trebui să fie achitat un avans de 30% sau 50% din factură. Contează foarte mult comportamentul pe care l-au avut cunsumatorii până atunci în achitarea facturilor pentru stabilirea cuantumului inițial.

După plata primei tranșe din factură, consumatorii trebuie să intre pe site-ul furnizorilor, să completeze o cerere de eșalonare și să atașeze dovada plății avansului.

În cazul persoanelor fizice, trebuie pusă și o copie după buletin. În cazul firmelor trebuie atașată și o copie după certificatul de înregistrare.

Cât de mult va crește prețul la energie

Tot din luna octombrie, consumatorii vor primi facturi ușor mai mari, după modificarea unui tarif. Nu este vorba despre o scumpire semnificativă, doar de 5 bani pe fiecare kWh. Atunci când vorbim de facturi ceva mai mari se simte însă această creștere.

Dacă la un consum de 100 kWh, un consumator plătea până acum 140 lei. Cu noul tarif se mai adaugă 50 de bani la factura finală, care va deveni 140,50 lei

Dacă la un consum mai mare, de 200 kWh, factura era înainte scupiri 280 de lei, ea crește cu 1 leu din această lună.

Dacă vorbim de un consum și mai mare, de 300 de kWh, pentru care factura era 420 de lei, din luna octombrie se va plăti 421,50 lei.

Sunt și români care încă așteaptă tichetele pentru energie, încadrați la consumatorii fulnerabili și care ar trebui să primească un ajutor din partea statului în valoare de 50 de lei.