Gunoi pe cartelă. Unii români mai pot duce gunoiul la ghenă doar dacă primesc o cartelă specială de la Primărie

Foto: Captură Antena 3 CNN

Locuitorii mai multor oraşe din România nu pot să arunce gunoiul dacă nu au un card emis de primărie. Doar aşa pot avea acces la tomberoanele plasate lângă blocuri. Autorităţile susţin că sistemul reduce riscul depozitării ilegale, permite urmărirea cantităţii de deşeuri pe gospodărie şi încurajează colectarea separată, fiind integrat cu platforme IT de monitorizare în timp real.

Iașul face un nou pas important în direcția modernizării infrastructurii de salubritate, prin punerea în funcțiune a primelor ansambluri de containere digitalizate destinate colectării separate a deșeurilor menajere. Prima „insulă ecologică" din Iași, amplasată pe Aleea Mușatini nr. 8, funcționează pe bază de cartelă, este rezistentă la vandalism și transmite prin GSM date despre cantitatea și tipul de deșeurilor colectate.

„Avem 150 de baterii de colectare în cinci fracție, așa cum vedeți și aici. Valoarea proiectului s-a ridicat la peste 22 de milioane de lei fără TVA, suma asigurată în totalitate prin programul național de redresare și reziliență 100% pus la dispoziția noastră”, a spus Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași.

12.15 „Insula conține cinci recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Ea este inteligentă pentru că deține un card prin care fiecare cetățean poate avea acces la deschiderea acestuia și se monitorizează atât încărcarea cât și componența deșeuri, adică tipul de deșeuri”, a explicat Ana Maria Schiopu, șef de serviciu Salubris.

Și la Mioveni, în județul Argeș, au fost instalate tomberoane inteligente cu acces pe cartelă.

„A fost o posibilitate de a accesa acest proiect pe fonduri europene. Au fost dotate toate punctele de colectare din Mioveni cu astfel de containere”, a spus Aurel Costache, primarul orașului Mioveni.

Unii locuitori s-au obișnuit deja cu sistemul, însă alții încă întâmpină dificultăți în utilizarea tomberoanelor inteligente. La Mioveni, taxa de salubritate este 19 lei de persoană. Cartele au primit doar locatarii, nu și deținătorii de firme. Și asta, spun autoritățile, le va permite să supravegheze mai bine firmele care aruncau gunoi fără să fie taxate.