Liceeni din Alexandria își descoperă vocația prin programul „Vocație și Tradiție”

Adolescenţii au avut şansa ca, prin intermediul programului „My Way”, să identifice drumul pe care vor să îl urmeze pe baza pasiunilor şi înclinaţiilor pe care le au. Foto: Captură Antena 3 CNN

Una dintre cele mai importante decizii pe care trebuie să le ia orice adolescent este cea privind cariera. Liceeni din Alexandria dornici să îşi descopere vocaţia au participat la programul educaţional „Vocaţie şi Tradiţie”, organizat de Fundaţia Dana Voiculescu în parteneriat cu primăria Municipiului Alexandria. Tinerii au avut parte de sesiuni de testare vocaţională, cursuri şi întâlniri interactive.

„Vă povesteam despre programul acesta de consiliere vocațională și orientare în carieră, „My Way”, și am făcut un scurt filmuleț despre el, în care se află, cumva, istoria lui și ce pot face adolescenți, tineri ca voi, în acest program”, le-a spus Dana Vasilescu, consilier vocațional, liceenilor.

Adolescenţii au avut şansa ca, prin intermediul programului „My Way”, să identifice drumul pe care vor să îl urmeze pe baza pasiunilor şi înclinaţiilor pe care le au.

„Este un program inițiat de Fundația Dana Voiculescu. Prin programul „My Way”, program de consiliere vocațională și orientare în carieră, în care zece tineri de la Consiliul Local al Tinerilor din Alexandria au parte de această experiență, sperăm ca, pe parcursul acestor zile, prin temele dedicate lor, să își descopere vocația”, a explicat Dana Vasilescu.

„Sunt convins că ne va ajuta enorm în cazul în care nu știm în ce direcție să o luam”, a spus Andrei Vlăduț Gros, un elev.

„Am spus «da» acestui proiect pentru că mă ajută să vă dezvolt”, a spus și Irina Alexandra Stonchiță, o altă elevă.

La finalul întâlnirilor interactive, a fost realizată o evaluare a răspunsurilor oferite în teste, iar rezultatele au fost analizate împreună cu un consilier vocaţional.

„Am pregătit chestionare de consiliere vocațională, dar și testul internațional vocațional, prin care răspunsurile la întrebările testului vor genera un raport care le va arăta care sunt interesele lor în acest moment”, a explicat Vasilescu.

În cadrul programului educaţional, liceeni au îmbinat utilul cu plăcutul. Aceştia au participat la un atelier despre tradiţii şi promovarea culturii naţionale.

„Pentru noi, tradiția e un lucru măreț, mai ales că trăim într-o țară cu multe tradiții frumoase. Pot spune că am învățat foarte multe dansuri, de la ariciul până la sârbă, tărășel”, a spus un alt elev.