Loto 6/49 de duminică, 2 noiembrie. Report de peste 7,22 milioane de euro la Joker

1 minut de citit Publicat la 09:10 02 Noi 2025 Modificat la 09:10 02 Noi 2025

Duminică, au loc noi trageri Loto 6/49 / Sursa foto: Agerpres

Un report de peste 45,57 milioane de lei (8,96 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la aceeaşi categorie, este un report de 37 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro), informează Loteria Română.

Duminică, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 29.247 de câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro). La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

Potrivit Loteriei Române, la tragerea Loto 5/40 de joi s-a câştigat premiul la categoria a I-a în valoare de 205.613 lei.

Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. Tot joi, la tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, din sectorul 2.