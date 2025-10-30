Loto 6/49 de joi, 30 octombrie. Numerele extrase și premiile puse în joc

<1 minut de citit Publicat la 19:31 30 Oct 2025 Modificat la 19:34 30 Oct 2025

Reporturi fabuloase la Loto 6/49 și Joker / Sursa foto: Agerpres

Joi, 30 octombrie 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 26 octombrie, Loteria Română a acordat 29.990 de câștiguri în valoare totală de peste 3.296.707,94 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 30 octombrie:

Loto 6/49: 19, 41, 25, 21, 2, 47

Noroc: 5 4 2 7 9 2 5

Joker: 12, 17, 28, 4, 37 + 15

Noroc Plus: 9 6 3 1 4 2

Loto 5/40: 18, 20, 32, 19, 25, 15

Super Noroc: 6 5 3 7 5 5

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,67 milioane de lei (peste 8,78 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,46 milioane de lei (peste 682.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,70 milioane de lei (peste 7,22 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 140.300 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 126.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 26.900 de lei.