Loto 6/49 de duminică, 26 octombrie. Numerele extrase și premiile puse în joc 

La 6/49 există un premiu de peste 8,52 milioane de euro. Sursa foto: Loteria Română

Duminică, 26 octombrie, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după cele de acum trei zile. Atunci Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la Loto de duminică, 26 octombrie

Loto 6/49: 32, 18, 16, 21, 10, 35

Noroc: 6, 3, 9, 3, 8, 4, 3

Joker: 6, 12, 15, 22, 35 +16

Noroc Plus: 6, 1, 5, 8, 4, 9

Loto 5/40: 26, 10, 24, 35, 29, 17

Super Noroc: 4,6, 8, 8, 0, 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 21.300 de lei.

La extragerea de joi, la Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro. Iar la tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 135.121,92 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cisnădie.