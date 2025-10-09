Loto 6/49 de joi, 9 octombrie. Report de peste 6,75 milioane de euro la Joker

Astăzi au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc / sursă foto: Hepta

Joi, 9 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 5 octombrie, Loteria Română a acordat 30.440 de câștiguri în valoare totală de peste 2,74 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 38,16 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,06 milioane de lei (peste 602.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,39 milioane de lei (peste 6,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 408.400 de lei (peste 80.200 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 140.700 de lei (peste 27.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 244.800 de lei (peste 48.100 de euro).