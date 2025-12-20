Mii de pensionari împrumută bani de la Casele de Ajutor Reciproc ca să aibă ce pune pe masa de Sărbători. Scumpirile i-au afectat

Mii de pensionari împrumută bani de la Casele de Ajutor Reciproc ca să aibă ce pune pe masa de Sărbători. Sursa foto: Getty Images

Anul acesta, Crăciunul îi prinde pe mii de pensionari fără bani. Cu pensii îngheţate, taxe tot mai mari şi scumpiri în lanţ, vârstnicii ajung să se împrumute ca să mai poată pune ceva pe masă, de Sărbători. La Casele de Ajutor Reciproc, zilnic sunt cozi, iar numărul împrumuturilor a crescut cu 20% faţă de anul trecut.

Pentru mulţi seniori din România, Crăciunul de anul acesta nu mai înseamnă belşug, ci griji şi lipsuri.

"Acum mi-au dat 2.400 de lei. Am dat 1.000 de lei pe lemne. Când vine poştăriţa, nici nu mă duc în casă până nu mă duc să plătesc datoriile", a afirmat o pensionară de 84 de ani.

Lipsurile se resimt tot mai puternic în rândurile pensionarilor. Anul acesta, când veniturile lor au fost îngheţate, iar pensiile de peste 3.000 de lei, considerate mari de Guvern, au fost suprataxate. Scumpirile şi facturile nu i-au ocolit pe seniori, astfel că tot mai mulţi pensionari au apelat la împrumuturi la CAR-uri. Se acordă câte 50 de împrumuturi pe zi în această perioadă, cu 20% mai multe faţă de 2024.

"Am împrumutat 1.000 de lei. Nu-mi ajunge, că trebuie plătită şi lumina, gaze, întreţinere. Sunt bolnavă, iau şi medicamente", a spus o femeie.

Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în 2026

Pensionarii vulnerabili ar putea primi sprijin și în 2026, chiar dacă Guvernul Bolojan a înghețat pensiile în primul pachet de măsuri fiscale pe care și l-a asumat. Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se discută despre acordarea unui ajutor financiar pentru milioane de pensionari, care sunt puternic afectați acum de creșterea prețurilor.

„Guvernul Bolojan a decis încă din pachetul 1 înghețarea punctului de pensie. Cred însă că avem nevoie de un sprijin măcar pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Am avut anul acesta 800 de lei, 400 de lei în aprilie, 400 în decembrie”, a declarat ministrul Muncii.

Potrivit acestuia, este în discuție acordarea ajutorului one-off pentru persoanele cu pensii mici.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a declarat ministrul Muncii, la Antena 3 CNN.