Ministerul Finanţelor: numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a scăzut cu 34.762 în august 2025

1 minut de citit Publicat la 08:34 08 Oct 2025 Modificat la 08:34 08 Oct 2025

Cea mai mare scădere lunară înregistrată în 2025 până acum. sursa foto: Facebook / Ministerul Finanțelor

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România a scăzut semnificativ în luna august 2025, ajungând la 1.268.801, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor. Scăderea este de 34.762 de posturi faţă de luna iulie și de 43.707 comparativ cu începutul anului, relatează Agerpres.

Scădere accentuată în administrația centrală

Cele mai multe posturi – peste 63% – se află în administraţia publică centrală, unde au fost ocupate 801.829 de funcţii, în scădere cu 34.190 faţă de luna precedentă.

Dintre acestea, 586.748 se regăsesc în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat, ceea ce înseamnă o reducere de 31.963 de angajaţi comparativ cu iulie.

Cele mai mari diminuări s-au înregistrat în domeniul educației, unde Ministerul Educaţiei a raportat 277.083 de posturi ocupate – cu 31.046 mai puţine decât în iulie.

Alte instituții cu efective numeroase sunt Ministerul Afacerilor Interne, cu 126.539 de posturi (minus 653), Ministerul Apărării Naţionale – 76.074 (minus 57), Ministerul Finanţelor – 24.133 (minus 95), și Ministerul Sănătăţii – 18.333 (minus 22).

Situația în restul instituțiilor

În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.785 de posturi, cu 42 mai puţine decât în iulie.

În instituţiile subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj lucrau 43.169 de persoane (minus 249), iar în cele finanţate integral din venituri proprii – 163.127 (minus 1.936).

Administrația locală, scădere ușoară

În administraţia publică locală activau în august 466.972 de persoane, cu 572 mai puţine decât în luna precedentă.

Dintre acestea, 286.170 lucrau în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 491), iar 180.802 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 81).

În total, datele confirmă o tendinţă clară de reducere a personalului bugetar în toate structurile statului – cea mai mare scădere lunară înregistrată în 2025 până acum.