Ministrul Transporturilor: Autostrada Deva-Lugoj trebuie terminată în 2019

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, despre infrastructura rutieră și infrastructura feroviară.

„Sunt 13 șantiere, care însumează 169 de kilometri de autostradă. În șase luni, am eliminat toate barierele care stăteau în calea dezvoltatorilor. Este prima dată, în românia, când în calea șantierelor deschise, statul nu mai stă cu nimic. Majoritatea întârzierilor au fost generate de faptul că o parte din ele au fost imputate statului. Am simțit că trebuie să fac acest lucru. Am reușit să elimin aceste bariere”, a spus ministrul.

Despre Autostrada Deva-Lugoj, ministrul Transporturilor a spus că „Este un lot la care se lucrează foarte bine și este un antreprenor român, care își va respecta termenul în privința dării în folosință”. Ministrul a mai precizat că autostrada trebuie terminată până în anul 2019.

Lucian Șova a mai spus că în cazul lucrărilor care au întârzieri, se vor percepe penalități.

„Atâta timp pierdut în ultimii ani, nu se poate să nu își găsească și o responsabilitate penală. Nu pot să spun că în ultimele luni la CNAIR lucrurile trenează. (...) Mă bucur de exigența președintelui Liviu Dragnea, programul de guvernare este sfânt. Știu obiectivele asumate și din această perspectivă, mă bucur de susținerea totală a președintelui Liviu Dragnea”, a spus ministrul.

Despre Autostrada Sebeș-Turda, ministrul spune că va fi gata în vara anului 2019. „Se termină și această reasfaltare. Prima mașină care va circula pe acest drum, nu va circula pe un drum nou, ci pe segmente reparate. Sebeș-Turda, trei și patru vor fi deschise săptămâna viitoare. Celelalte loturi, vor fi deschise conform graficului. Dacă își mențin acest ritm, vara anului viitor e un termen rezonabil”.

Despre Autostrada Sibiu-Pitești, Lucian Șova a spus că „A fost depus studiul de evaluare adecvată. Am descoperit că în cadrul acestui document ni se recomandă să facem două construcții. Până la sfârșitul anului vom avea acordul de mediu”.