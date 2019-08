O chelneriță din Arad, bătută la locul de muncă: „Mi s-a rupt firul”

Foto: Pixabay.com

O cheleneriță din Arad susține că a fost bătută la locul de muncă de niște clienți, un bărbat și o femeie, care au continuată să o bată deși nu mai era conștientă.

„Eram la serviciu și stăteam la masa ospătarilor, împreună cu o colegă care mânca. La un moment dat au apărut cei doi pe terasă (n.red. – soț și soție). Nici măcar nu m-am uitat spre ei. O altă colegă s-a dus să-i servească. Între timp un coleg s-a întors de la magazin și a trecut pe lângă masa lor. Fiindcă îi cunoștea, colegul meu s-a oprit să îi salute. În acel moment, ea (n.red. – soția lui Varga) a arătat cu mâna spre mine și a făcut un semn din cap. M-am uitat discret, cu coada ochiului spre ei, fără să întorc capul. Imediat după aceea, colegul meu a venit de la ei de la masă spre noi, iar eu l-am întrebat dacă e bai ceva. Nici nu am apucat să întreb mai multe sau să îmi răspundă, că din spatele lui venise individul respectiv direct spre mine, eu stând pe bancă. S-a încruntat și mi-a adresat mai multe jigniri, spunând că toți ospătarii de la acest local facem figuri și că o să dea foc barului, cu noi înăuntru. În spatele lui a venit și soția lui, care direct mi-a dat câteva palme. Apoi a intervenit și el cu un pumn. Am căzut și m-am împuns în bancă, dar am dat și cu capul de spătar. Mi s-a rupt filmul câteva secunde, iar ei au continuat să mă lovească. Lucrurile acestea se vor vedea și pe filmare”, a povestit tânăra agresată pentru specialarad.ro.