Remus Rădoi, audiere anulată. Dezvăluiri despre legătura polițiști-interlopi

Remus Rădoi, omul de afaceri la care a apelat fostul şef al Poliţiei Olt ca să afle informaţii despre cazul Alexandrei Măceşanu, nu a mai fost audiat astăzi de anchetatori, aşa cum era programat.

Acesta fusese chemat pentru a sta de vorbă cu procurorul de caz, doar că acesta lipsea. Audierea va fi reprogramată, dar nu se ştie deocamdată pentru când.

”Am fost informat că procurorul nu a ajuns încă și că vine în jur de 14:00, eu trebuie să plec la ora aia, trebuie să fiu în București, mai avem și afaceri, probabil o să se reprogrameze. Am fost contactat azi dimineață și mi s-a spus ca la 11:00, am venit și iar s-a amânat. Mesajele Whatsapp sunt mult mai multe decât ce am arătat la presă, se referă la multe alte situații, am păstrat și ânregistrări cu victime care au dat declarații la DIICOT, nu se legau niște lucruri, mă simțeam oarecum în pericol.”, a spus Rădoi.