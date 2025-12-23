Tranziția la IFRS 18 și impactul asupra raportării financiare: între schimbare conceptuală și nevoia de pregătire timpurie

Sursa foto: pexels.com

Adoptarea IFRS 18 reprezintă o schimbare majoră în raportarea financiară internațională, înlocuind standardul IAS 1 și impunând o structură clară și prescriptivă pentru prezentarea situațiilor financiare. Spre deosebire de IAS 1, care oferea flexibilitate entităților în definirea subtotalurilor și prezentarea indicatorilor de performanță, IFRS 18 introduce un cadru standardizat care facilitează comparabilitatea între companii și alinierea la așteptările investitorilor. Această transformare conceptuală necesită o planificare atentă, iar entitățile trebuie să înceapă procesul de tranziție cât mai devreme, pentru a se asigura că sistemele ERP, planurile de conturi și procedurile interne sunt pregătite pentru aplicarea completă a standardului începând cu 2027.

Importanța clasificării veniturilor și cheltuielilor

IFRS 18 introduce clasificarea obligatorie a veniturilor și cheltuielilor în cinci categorii: operaționale, de investiții, de finanțare, impozitul pe profit și activitățile întrerupte. Această structură clară reduce ambiguitățile și contribuie la o raportare mai transparentă. Pentru companiile multinaționale, ajustarea clasificațiilor poate avea implicații semnificative asupra modului în care sunt raportate operațiunile transfrontaliere și asupra corelării acestora cu strategia globală de preturi de transfer . Implementarea corectă a standardului necesită colectarea și analizarea datelor în mod proactiv, pentru a putea genera cifre comparabile și pentru a evita eventuale erori în raportările externe.

Pregătirea anticipată și rolul consultanței

Nevoia de pregătire timpurie nu se limitează la ajustarea sistemelor contabile. Companiile trebuie să revizuiască procesele interne, să definească proceduri clare pentru evidențierea fiecărei categorii de venituri și cheltuieli și să instruiască echipele de raportare financiară. În acest context, necesitatea consultantei fiscale devine evidentă, mai ales pentru entitățile cu operațiuni complexe sau cu structuri de grup multiple. Consultanții pot sprijini companiile în interpretarea corectă a standardului, în alinierea politicilor contabile și în evaluarea impactului asupra situațiilor financiare și a planurilor de afaceri.

Protecția integrității proceselor financiare

O componentă importantă a tranziției la IFRS 18 este consolidarea mecanismelor de control și transparență. Implementarea unui avertizor integritate în cadrul procesului de raportare poate ajuta la identificarea erorilor sau a posibilelor abateri de la standardele interne și internaționale. Acest sistem nu doar că sprijină conformitatea, dar oferă și un nivel suplimentar de siguranță în raportările financiare, ceea ce este esențial în contextul noilor cerințe prescriptive impuse de IFRS 18. Astfel, companiile pot preveni sancțiuni sau corecții ulterioare care ar putea afecta încrederea investitorilor și evaluarea performanței financiare.

Integrarea în procesele organizaționale

Tranziția la IFRS 18 nu afectează doar departamentele contabile, ci implică toate nivelurile organizației, inclusiv managementul strategic și departamentele financiare. Este esențial ca modificările să fie comunicate și înțelese la nivel intern, iar fluxurile de date să fie adaptate astfel încât să permită raportări corecte și coerente. În același timp, companiile trebuie să ia în considerare impactul asupra planurilor de audit intern și asupra sistemelor de raportare a performanței, pentru a integra cerințele IFRS 18 fără perturbarea proceselor operaționale.

Prin urmare, tranziția la IFRS 18 combină provocări conceptuale și operaționale, impunând o planificare atentă și implicarea experților fiscali. Implementarea corectă asigură nu doar conformitatea legală și standardizarea raportării, ci și consolidarea încrederii investitorilor și a altor părți interesate în performanța financiară a companiei.