„Responsabil cu fericirea angajaților” - noul job adus de pandemie, în Cluj

O companie din Cluj, FSP Global Group, a decis să creeze noul job de CHO, responsabil cu fericirea angajaților.

„Unul dintre motivele pentru care am hotărât crearea acestui nou post este că, din cauza perioadei pandemice, noi, cu toţii, am devenit din ce în ce mai retraşi, mai nesociabili. Acum, când în sfârşit se vede luminiţa de la capătul tunelului, trebuie să ne adaptăm unui nou program de lucru, hibrid: work from home va fi cel mai probabil alternat cu lucrul (de) la birou.

După o perioadă atât de îndelungată în care oamenii au lucrat din confortul propriei locuinţe, acum este necesar să se (re)adapteze noii realităţi, să (re)devină parte a echipei, să (re)descopere sentimentul de apartenenţă la o organizaţie. Iar aceste modificări este nevoie să le aducă satisfacţii profesionale şi personale, să îi facă fericiţi”, se arată într-un comunicat al companiei.

Cu ce se ocupă responsabilul cu fericirea angajaților

CHO va trebui să descopere nevoile fiecărui angajat și să le arate că munca pe care o prestează pentru companie este importantă.

Într-un mediu de lucru sănătos, angajații se pot dezvolta atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

„Fericit şi motivat sunt doi termeni total diferiţi. Atunci când un angajat este fericit, este motivat să fie mai bun din punct de vedere profesional. Fericirea este o stare de spirit care se vede în tot ceea ce facem”, a spus fondatorul FSP Global Group, Antonio Patane.

