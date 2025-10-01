România Vorbește. Snoop şi Antena3 CNN te invită la o discuție față în față cu cineva care gândește diferit pe teme socio-politice

O nouă inițiativă Snoop, în parteneriat cu Antena3 CNN, îți propune să spargi bulele și să îndrăznești să porți un dialog cu cineva de la polul opus al spectrului politic. România Vorbește are loc pe 1 și 2 noiembrie.

Ce-ar fi dacă te-ai întâlni la o cafea cu cineva care gândește total diferit? Dar în loc să încerci să-l convingi că ai dreptate, ai încerca să-l cunoști mai bine, să asculți și să te pui în locul său. La aproape un an de cele mai tensionate alegeri din istoria recentă a România, Snoop te invită să faci acest experiment. Nu-ți face griji, te vom ajuta să-ți găsești perechea politică.

„România Vorbește” este o adaptare în România a programului My Country Talks, dezvoltat inițial în Germania, în 2017, de publicația Zeit Online. Partenerii noștri în acest proiect sunt Antena3.ro, Golazo.ro și Hotnews.ro.

De ce facem asta

În ultimele decenii, societatea românească s-a confruntat cu dificultăți tot mai mari în a purta dialoguri autentice despre provocările sale politice, economice și sociale. Trăim într-o perioadă în care polarizarea și apatia devin obstacole serioase în comunicarea cu cei care gândesc diferit. Pandemia, războiul din Ucraina, valul dezinformării și ultimele cicluri electorale au adâncit și mai mult faliile din societate.

De aceea, la aproape un an de la unele dintre cele mai controversate alegeri din istoria recentă a României, ne propunem să reconfigurăm spațiile dedicate dialogului politic constructiv. Cum? Printr-o mobilizare amplă a cetățenilor obișnuiți – a celor care, de regulă, nu dispun de o platformă publică, o tribună sau un microfon pentru a-și exprima punctele de vedere.

Lansăm inițiativa „România Vorbește” convinși că democrația nu se reduce la un ansamblu de instituții, așa cum învățăm la școală. Ea înseamnă și o serie de obiceiuri: cunoașterea temelor care privesc binele comun, capacitatea de a ne pune în locul celuilalt și de a reflecta asupra propriilor idei și opinii. Fără această „cultură democratică”, instituțiile formale nu pot funcționa eficient, deoarece depind de abilitatea noastră de a construi un spațiu comun împreună cu cei care gândesc diferit.

Democrația nu se reduce la votul de la patru sau cinci ani, ci se practică zi de zi, în interacțiunile noastre cotidiene. Iar totul începe, întotdeauna, cu o conversație.

Ți s-ar potrivi experiența „România Vorbește”?

Da, dacă ai peste 18 ani, locuiești în România și:

ești curios să întâlnești pe cineva cu care, în mod obișnuit, nu ai avea ocazia să vorbești;

vrei să porți o discuție calmă, fără intenția de a convinge, ci doar de a împărtăși propria experiență și de a asculta perspectiva celuilalt;

îți dorești să contribui la reducerea polarizării și diviziunii din societatea noastră, alături de alte mii de oameni din România și din lume care cred că doar împreună putem merge mai departe.

Această conversație nu este o dezbatere–competiție, unde cineva „câștigă” prin argumente. Vrem să fie o experiență de tip win-win. De aceea, înainte de eveniment, vei primi un scurt ghid pentru o conversație productivă, în care ambii participanți au de câștigat, respectându-se reciproc și descoperind noi feluri de a privi lumea.

Cum poți să participi?

Pasul 1: Răspunde sincer la chestionarul România Vorbește, pe care îl găsești la finalul fiecărui articol publicat pe site-ul antena3.ro

Pasul 2: Îți vom căuta un partener de conversație. Cineva care a răspuns diferit la măcar o parte din cele 7 întrebări cu DA sau NU, dar și care locuiește la o distanță rezonabilă de tine. Potrivirea o face un software, care acționează ca o aplicație de dating, dar pentru idei.

Pasul 3: Dacă și tu și partenerul identificat pentru tine vreți să purtați un dialog, atunci vă vom trimite datele de contact și puteți stabili împreună ora și locul unei întâlniri pentru weekend-ul 1-2 noiembrie. Vă recomandăm să vă întâlniți într-un spațiu public: poate o cafenea, un restaurant, un parc sau grădină publică. Puteți stabili și o întâlnire la distanță, prin video call.

Pasul 4: Înainte de întâlnire, citește ghidul oferit de Snoop, menit să vă sprijine în a purta o conversație relaxată pe teme care deseori ne împart în două tabere greu de conciliat.

Pasul 5: Pe 1 sau 2 noiembrie, mergi la întâlnire și bucură-te de experiment. Fă un selfie cu interlocutorul tău și trimite-l pe [email protected], alături de câteva cuvinte despre cum a fost experiența ta.

Vrei să știi ce se întâmplă când doi străini cu puncte de vedere radical opuse se întâlnesc?

În ultimii opt ani, oameni din peste 100 de țări au luat parte la un eveniment organizat sub egida My Country Talks. Peste 90.000 de perechi cu poziții politice divergente au fost puse în legătură de algoritmul MCT. Ce spun rezultatele până acum?

80% din participanți au fost mulțumiți de discuția facilitată

60% au rămas în legătură cu partenerul lor de dialog

90% dintre participanți au spus că s-ar înscrie din nou la o altă ediție

În 77% dintre cazuri a scăzut polarizarea afectivă (sentimentele negative față de cei percepuți ca făcând parte din tabăra cealaltă)

(Surse pentru cifre: Stanford and Harvard Blattner-Koener Impact Study, iulie 2023 și date My Country Talks pentru mai mult de 200,000 de participanți)

„Chiar și o conversație de doar două ore între persoane cu opinii politice complet diferite este suficientă pentru a slăbi polarizarea. Întâlnirile (n.r. din Germania) au contribuit la eliminarea prejudecăților împotriva celor care gândesc diferit și, după conversații, participanții au considerat că persoanele cu opinii diferite sunt, în medie, mai puțin incompetente, mai puțin răuvoitoare și mai puțin prost informate.” - explică Armin Falk, profesor de economie la Universitatea din Bonn, într-un interviu pentru Zeit.

Cine sunt partenerii noștri

„România Vorbește” prinde viață doar prin colaborare. Într-o societate polarizată și într-o piață media fragmentată, credem că dialogul real devine posibil atunci când oameni și organizații foarte diferite își unesc forțele.

Pentru prima ediție, suntem bucuroși să avem alături trei parteneri media cu viziuni și audiențe variate: Antena3.ro, HotNews.ro și publicația sportivă Golazo.ro. Împreună, vrem să ajungem la oameni din cât mai multe comunități și să creăm spații în care vocile lor să fie auzite.

Proiectul este realizat cu sprijin și expertiză din partea publicației Zeit Online din Germania, care ne-a pus la dispoziție și platforma My Country Talks.

Ajută-ne să spargem cât mai multe bule

Dacă și tu crezi în ce ne propunem cu „România Vorbește”, ajută-ne să ajungem la cât mai mulți oameni. Povestește-le de proiect familiei, prietenilor și colegilor tăi. Poate mai ales celor cu care știi că nu ești de acord pe teme politice. Vrem să se facă auzite cât mai multe voci. Dacă dai mai departe pe social media acest text, folosește #romaniavorbeste. Mulțumim.