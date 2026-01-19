Românii ezită să-şi schimbe furnizorul de energie electrică, deşi au apărut oferte şi de sub 1 leu/kWh. Cum treci la altă companie

Românii ezită să-şi schimbe furnizorul de energie electrică, deşi au apărut oferte şi de sub 1 leu/kWh;Foto: Getty Images

Prețurile energiei au scăzut chiar și cu 35% după șase luni de la eliminarea plafonării. Au apărut oferte și sub 1 leu/kWh, iar lista furnizorilor cu tarife mai mici decât marii jucători este lungă. Însă puțini sunt cei care profită: doar 2% dintre români și-au schimbat furnizorul, deși este gratuit și se poate face online.

Milioane de români plătesc în prezent 1,45 lei pe fiecare kWh consumat. Însă, în piață există și oferte mai avantajoase. De exemplu, la un preț de 99 de bani pe kWh, factura lunară scade cu 46 de lei, în timp ce la 1,08 lei/kWh, economia ajunge la 37 de lei. Chiar și o ofertă mai apropiată de prețul mediu din piață poate reduce factura cu peste 30 de lei pe lună.

"Dacă doriți să aflați care sunt cele mai mici prețuri la energie, puteți să faceți acest lucru din fața unui calculator simplu, cu un singur click. Trebuie să intrați pe comparator oferte tip de furnizare de energie electrică de la ANRE, completați câteva câmpuri, zona în care vă aflați, consumul pe care îl aveți lunar 100 de kilowați în cazul meu, dar și valoarea facturii care este acum 145 lei.

Dăm căutare, iar ulterior ni se va genera o listă întreagă cu furnizori care au prețuri mai mici decât cel contractat de mine. În cazul meu, vedem că avem 29 de furnizori care au prețuri mai mici", a transmis Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN.

"Unii furnizori care au un portofoliu mic în momentul de față și au înțeles că principalul mod de a face profit este numărul număr mare de consumatori, înseamnă de fapt potențial unui profit mare și nu neapărat marja comercială.

Au reușit să vină cu energie electrică achiziționat de niște surse mai ieftine sau au reușit să vină cu sisteme de reducere a costurilor și aici mă refer la sisteme de stocare", a afirmat Dumitru Chisăliţă, expert în Energie.

Schimbarea furnizorului se face gratuit și simplu. Sunt necesare doar câteva documente: copie act de identitate, factură recentă pentru codul locului de consum și, uneori, acte care atestă dreptul de proprietate sau folosință. Contractul se poate semna online, telefonic sau la sediu, iar noul furnizor se ocupă de transfer.

Procesul durează, de regulă, până la 21 de zile lucrătoare, fără întreruperi, iar contractul vechi se reziliază automat.

Cu cât scade factura dacă îți schimbi furnizorul

Comparație următoare pleacă de la un preţ de referinţă de 1,45 lei/kwh:

Preț: 0,99 lei/kWh. Factura: 99 lei, -46 lei (−32%)

Preț: 1,08 lei/kWh. Factura: 108 lei, −37 lei (−26%)

Preț: 1,11 lei/kWhFactura: 111 lei, −34 lei (−23%)

Cum îți schimbi furnizorul de energie

Ca să schimbi furnizorul de energie trebuie să:

pregătești act de identitate și o factură

semnezi online sau la telefon

Transferul durează maxim 21 de zile.