Se deschide platforma online pentru locurile de parcare din Sectorul 5. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi

Cererea se depune exclusiv online. sursa foto: Getty

Platforma parcari.sector5.ro va fi deschisă de joi dimineață pentru depunerea cererilor de atribuire a locurilor de parcare aferente anului 2026, precum și pentru actualizarea datelor personale, a informațiilor despre autoturism și gestionarea solicitărilor deja înregistrate, a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, relatează Agerpres.

Edilul a precizat, într-o postare publicată miercuri pe Facebook, că pentru depunerea cererii sunt necesare următoarele documente: actul de identitate cu domiciliul în Sectorul 5, certificatul de înmatriculare al autoturismului, cu ITP valabil, asigurarea RCA în termen de valabilitate, precum și o adeverință de la locul de muncă în cazul utilizării unei mașini de serviciu sau un contract de comodat, dacă autoturismul nu este proprietatea solicitantului.

Cererea se depune exclusiv online, prin accesarea platformei parcari.sector5.ro, începând de joi, ora 8:00, prin completarea datelor solicitantului și ale autoturismului și transmiterea formularului.

Acesta mai spune că durata medie de completare a unei solicitări este de aproximativ trei minute, iar contractul de atribuire a locului de parcare va fi transmis ulterior prin e-mail.

De asemenea, atribuirea locurilor se face în ordine cronologică, în limita locurilor disponibile.

Din totalul de aproximativ 32.000 de locuri de parcare administrate în Sectorul 5, în prezent sunt libere 3.850. De asemenea, sunt disponibile peste 100 de locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. Există și posibilitatea solicitării unui al doilea loc de parcare, prin înscriere pe lista de așteptare, în cazul în care nu există cereri pentru primul loc în zona reglementată.

Vlad Popescu Piedone a mai precizat că, în anul 2025, autoritatea locală a creat aproximativ 7.000 de locuri de parcare noi și a investit 8 milioane de lei în lucrări de sistematizare rutieră.

Pentru acest an, primăria își propune realizarea a încă 10.000 de locuri de parcare și continuarea investițiilor în infrastructura rutieră și de circulație, cu accent pe siguranță. Zonele prioritare vizate sunt Panduri, bulevardele și arterele principale, precum și șoseaua Viilor, pe întreaga sa lungime.