Pe 15 iunie ar începe sezonul turistic pe litoral

”Luăm toate măsurile necesare în așa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, am făcut o reevaluare și am hotărât pe 15 iunie.”, a declarat Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turism, pentru Antena 3.

Măsurile luate de hotelierii de pe litoral, pentru prevenirea noului coronavirus

- Camerele vor fi igienizate la schimbul de turişti

- cameristele vor purta măşti şi mănuşi

- cazarea se va face preponderent online, pentru a evita statul la coadă la recepţie,

- la recepție se vor trasa linii de demarcare.